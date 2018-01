Byl to pokus o vraždu, řekl soud a zpřísnil trest za bodnutí hosta baru

Loni v listopadu odcházel dvaačtyřicetiletý jeřábník od soudu s představou čtyř a půl roku ve vězení za ublížení na zdraví a povinným protialkoholním léčením v ústavu.

Vrchní soud ale nyní rozsudek zrušil. „Případ kvalifikoval jako pokus vraždy a nově stanovil trest v délce osmi let ve věznici s ostrahou,“ uvedla po dnešním jednání mluvčí Vrchního soudu v Praze Simona Heranová.

I nadále platí povinnost odsouzeného nastoupit na protialkoholní léčení. Za pokus o vraždu mu hrozilo až osmnáct let vězení.

Slovák měl v krvi bezmála tři promile alkoholu

Verdikt je pravomocný. Mário Šedo, který přijel původně do Čech za prací, může ještě zkusit mimořádný opravný prostředek, kterým je dovolání.

O pachateli, který loni 21. dubna útočil nožem v baru v Plzni na Slovanské třídě, neměli policisté ani soud pochybnosti. Šedo tehdy za odpoledne zvládl dvě různé oslavy kolegů z práce. Bar, kde pak napadl hosta, byl jen kousek od ubytovny, kde bydlel.

V opilosti okolí častoval sprostými nadávkami a urážkami. Ten večer nadával barmance i hostům. Když pak Oldřichu C., jednomu ze štamgastů baru, polil bundu pivem, z podniku ho vyhodili.

Útočník, který měl podle znalců v době činu v krvi bezmála tři promile alkoholu, si podle svých slov skoro nic nepamatoval. „Nejdřív mě vyhodili, že jsem byl napitý. Na ubytovně jsem dopil PET lahev s pivem. Protože jsem měl žízeň, šel jsem do baru zpátky. Na ubytovně jsem musel vzít nůž. V baru jsem Oldřicha bodl někam do břicha. Víc si nepamatuju. Pak až to, jak mě zvedali policajti,“ prohlásil Šedo (více v článku Cizinec se vrátil do baru, odkud jej vyhodili, a pobodal hosta).

Poškozenému způsobil poranění na ruce, krku, noze a v třísle. Z vazby mu Šedo poslal omluvný dopis a prostřednictvím advokáta pět tisíc korun.