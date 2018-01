VIDEO: Do studené vody boleveckého rybníka se ponořili otužilci

Někteří vlezli do vody v plavkách, jiní si pro nevšední příležitost připravili zvláštní oděv. Příkladem byl samotný náčelník pořádajícího Klubu sportovních otužilců Plzeň (KSOP) Pavel Vituj.

V námořnické čepici, modro-bílém proužkovaném plaveckém úboru a motýlku kolem krku si s chutí zaplaval ve vodě, jejíž teplota se zastavila na dvou stupních Celsia. S radostí pak na břehu rybníka podával ledovou pravici svým známým a přál jim k novému roku.

„Voda je dnes tak akorát,“ tvrdil Vituj, který k otužování před šesti lety přivedl i svoji manželku. „Neznám rýmu, nevím, co je to chřipka. Opravdu. A když manželka viděla, jak je otužování dobré pro zdraví, přidala se k nám,“ dodal náčelník.

Novoroční otužilce na břehu Boleváku pozorovalo několik desítek lidí. Přestože se teplota vzduchu pohybovala kolem osmi stupňů nad nulou a svítilo slunce, silný vítr se zařezával divákům do obličeje. Zimní bundy, čepice a rukavice jim přišly vhod. To otužilcům vůbec nevadilo a polonahá těla nořili do vody.

„Před rokem byly na rybníku kusy ledu. Dokonce jsem si na ně lehla, to bylo fajn,“ vzpomínala na loňské časy členka KSOP Monika Anděla Šindelářová. Připomněla, že novoroční exhibice není soutěžní, proto se jí mohou zúčastnit i plavci, kteří s otužováním začínají.

„Jsme ve vodě jen chvilku, někteří plavou, jiní si namočí jen nohy,“ řekla Šindelářová, která založila v Plzni otužilecký kroužek. „Je určen pro děti i dospělé, kteří nechtějí plavat závody, ale jen se otužovat. Máme kolem dvaceti členů,“ vypočítala Šindelářová s tím, že naposledy se vyznavači zimního plavání sešli v Plzni na Štědrý den na plovárně v Hradišti.

Na druhý svátek vánoční vyrazili do Prahy, kde pod Národním divadlem závodili ve Vltavě. Celkem se jich sešlo 369 včetně účastníků ze zahraničí. Pavel Vituj dodal, že se klub během roku účastní šestadvaceti závodů „Začínáme první sobotu v říjnu a končíme první sobotu v dubnu.“