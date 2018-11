Malý stromek kdysi přivezli ze Šumavy, teď douglaska zazáří v centru Plzně

„Strom rostl s mými dětmi a s námi, až dorostl do takové strašné výšky. Teď už z něj máme spíš strach, protože když přijde velký vítr, je nebezpečné, co to s tím stromem dělá,“ řekla Jana Poková, pamětnice, jejíž švagr strom v 60. letech přivezl ze Šumavy a zasadil.

Rodina pak část pozemku se stromem prodala, takže dnes ho dělníci odřezávali v zahradě za domem souseda, který jej městu nabídl.

Jeřábník zavěšený strom protáhl mezerou mezi domy na silnici, kde čekal tahač. Douglaska vážila podle čidel v jeřábu 3,5 tuny. Richard Havelka ze Správy veřejného statku města Plzně na odřezaných špalcích spočítal 53 letokruhů.

Podle něj byl strom vysoký okolo dvaceti metrů, dělníci ho ale museli zkrátit na požadovaných čtrnáct metrů. Město má jako obvykle v záloze ještě jeden strom.

„Vždy se snažíme vytipovat dva, protože se strom může při manipulaci zlomit, může ho poškodit vítr či dokonce vichřice nebo se může stát jiná nehoda,“ řekl Havelka, s tím, že se taková nehoda již v minulosti stala.

Město se také snaží druhy stromů obměňovat, loni vybralo smrk ztepilý, rok předtím douglasku tisolistou, před třemi lety byla vánočním symbolem Plzně jedle.

„Vybírání vhodného vánočního stromu je složité. Měl by být optimálně vysoký 13 až 14 metrů, nejvýše 15 metrů. Musí mít také vhodný kuželovitý tvar, aby se na něj dala bez problémů zavěsit světelná výzdoba. Proto při výběru stromu asistují i odborníci, kteří mají výzdobu na starosti. Po poražení je také nutné prozkoumat, zda není strom příliš napadený hnilobou nebo jinak poškozený,“ uvedl Richard Havelka.

Doplnil, že vánoční stromy město získávalo v minulosti od občanů i firem, v posledních dvou letech jej vytipovali na městských pozemcích technici Správy veřejného statku města Plzně, letos vybrali opět strom od soukromého majitele.

Vánoční strom se rozsvítí v neděli 2. prosince

Strom technici na náměstí Republiky nainstalují ještě dnes večer. Vánoční výzdobu začnou pracovníci Plzeňských městských dopravních podniků instalovat v týdnu od 26. listopadu. Tento náročný proces zabere několik dní.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční 2. prosince. Kulturní program začne v 16 hodin, v 18 hodin se strom rozzáří, a pak se s adventním vystoupením představí Divadlo Josefa Kajetána Tyla.

Kromě stromu ozdobí centrum města i sváteční osvětlení, jeho instalace začala už minulou sobotu. Počet ulic a lokalit bude zhruba stejný jako loni, jde hlavně o ulice okolo náměstí Republiky, dále Klatovskou třídu, sady Pětatřicátníků, Americkou, Smetanovy sady, Pražskou ulici, Chodské náměstí, ale i další.

„Stejně jako v předchozích letech zůstává stejný i rozpočet na vánoční výzdobu, pohybuje se kolem 1,5 milionu korun včetně DPH. Drtivá většina světelných prvků je již plně v technologii LED,“ uvedl Viktor Lang ze Správy veřejného statku města Plzně.

Doplnil, že počet instalovaných vánočních prvků v Plzni se blíží ke dvěma stovkám. Další nezanedbatelný počet dekorací si zajišťují i jednotlivé městské obvody.