Primátor chce útulek ponechat strážníkům, tahanice o provoz pokračují

Aféra odstartovala zhruba před rokem, kdy se na veřejnost dostaly zvěsti o špatné péči o zvířata v útulku. Jednalo se zřejmě o projev napjatých vztahů mezi organizacemi, které se o zvířata starají. Informace o špatném zacházení se zvířaty se ale nepotvrdily.

Ačkoliv potom ve výběrovém řízení uspěl spolek Naděje pro kočky, radnice výběr zrušila a svěřila na základě iniciativy primátora zařízení městské policii.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale zrušení výběru neuznal, protože k němu nebyly pádné důvody. Primátor se totiž opíral například o tvrzení, že byly poměry v útulku zpochybněny v médiích.

Po zásahu zmíněného antimonopolního úřadu vedení města začalo znovu jednat se spolkem Naděje pro kočky, který měl zařízení převzít. Zároveň však radnice nechala prověřit nabídky obou dvou zájemců, kteří se výběru zúčastnili.

Na základě této prověrky se teď chystá dodatečné vyloučení obou účastníků. Hlavním argumentem má být to, že provozovat útulek za částky uvedené v nabídkách, tedy kolem pěti milionů ročně, není možné.

Skutečné náklady jsou prý mnohem vyšší. Podobně už mluvil primátor po tom, co útulek na začátku roku převzala městská policie. Ta například k zajištění provozu potřebuje asi 20 lidí, zatímco dřív jich bylo 11.

„Právníci doporučili a navrhli pro radu města usnesení, jímž by vyloučila dva uchazeče pro nesplnění podmínek nebo porušení zákona o veřejných zakázkách. Doporučuje radě řízení zrušit,“ řekl primátor Plzně Martin Zrzavecký z ČSSD.

Výběrové řízení nebylo zvládnuté dobře, tvrdí primátor

Tvrdí, že právníci zkoumali především nabídkové ceny. „Pravděpodobně byly nízké a nebyly zohledněny všechny služby, které byly požadovány, jako je například odchyt toulavých zvířat,“ sdělil.

Jak je ale možné, že na něco takového se přišlo až nyní a ne při samotném výběrovém řízení loni? „Od začátku upozorňuji, že výběrové řízení nebylo zvládnuté dobře,“ uvedl primátor s tím, že chyba byla na straně úřadu. Proto si prý vedení města letos najalo na prověření procesu externí právní kancelář.

„Ta nakonec potvrdila to, co jsem říkal od začátku, že ten proces výběrového řízení je špatný a že dva zájemci by pravděpodobně nebyli schopni zajistit provoz útulku v kvalitě, kterou jsme požadovali,“ konstatoval.

Jaký tedy bude mít podle primátora kauza kolem útulku vývoj? „Směřuje to k tomu, že rada se pravděpodobně rozhodne výběrové řízení zrušit. Cílem je nechat provoz městské policii,“ uvedl primátor.

Předsedkyně spolku Naděje pro kočky Helena Straková řekla, že pokud tak radnice bude postupovat, bude se její organizace bránit. Uvedla, že před třemi týdny musela předložit podrobný rozklad nabídkové ceny.

Zástupci města jednají protiprávně, říká spolek

„Týkalo se to mezd nebo veterinární péče a nákladů na energie,“ sdělila. O doporučení vyloučit ze soutěže oba uchazeče ještě Straková nevěděla. „Pan primátor se brání zuby nehty. Nevím, z jakého důvodu,“ reagovala.

Uvedla, že v souvislosti s výběrovým řízením už byla jako svědkyně vypovídat na policii. „Tam se ceny rozpitvávaly a rozpitvávaly se už pro Úřad na ochranu hospodářské soutěže,“ sdělila.

Helena Straková se domnívá, že zástupci města v rámci výběrového řízení postupují protiprávně. „A my si to nenecháme líbit,“ prohlásila. Předpokládá, že dojde k odvolání k antimonopolnímu úřadu.

Michal Vozobule, šéf klubu zastupitelů opoziční TOP 09, má k přístupu radnice velké výhrady. „Jednání vůči uchazečům považuji za hraniční až šikanózní. Po roce se detailně rozebírají nabídky, ale nikdo to před tím po nich nechtěl. To je v zásadě nesolidní,“ uvedl.

Považuje za absurdní, že primátor přistupuje na argument o mimořádně nízké nabídkové ceně, když městská policie nabízela loni ještě nižší cenu. „To mi připadá neuvěřitelné,“ řekl Vozobule.

Upozornil, že spolky zabývající se ochranou zvířat mohou nižších cen za chod zařízení dosahovat například s pomocí darů, které na svou činnost získávají od lidí.