Ústavní soud potvrdil trest vražedkyni, která dupala na novorozence

Ústavní soud označil stížnost ženy za zjevně neopodstatněnou. Žena podle rozsudku na ubytovně v Tachově 26. března 2016 krátce před třetí hodinou v noci porodila ve sprše zdravou holčičku. Tu pak zabalila do ručníku a dvakrát na ni dupla.

Když dítě přestalo brečet, chtěla ho odnést do řeky. „Tam ale kvůli vysílení nedošla. Proto se rozhodla, že novorozeně hodí do kontejneru u ubytovny. K tomu nedošlo, protože ji objevil přítel. Dítě vzal domů a zavolal rychlou záchrannou službu. Holčička zemřela po převozu do Fakultní nemocnice v Plzni,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Věra Brázdová.

Vrchní soud v Praze snížil ženě trest o tři roky

Krajský soud v Plzni vyměřil jednatřicetileté ženě devatenáctiletý trest. Vrchní soud v Praze jej poté snížil o tři roky. Obžalovaná podala proti verdiktu stížnost, kterou nyní Ústavní soud odmítl.

Obhajoba spatřovala porušení ženiných práv v tom, jak justice přistupovala k dokazování. Krajský soud v Plzni odmítl zadat revizní gynekologický a porodnický posudek, Vrchní soud v Praze pak odmítl provést jako důkaz expertizu, kterou obhajoba předložila. Podle ústavních soudců justice nechybovala.

„Ústavní soud neshledal neprovedení důkazu dalším znaleckým posudkem ani odůvodnění tohoto neprovedení jako rozporné s ústavně zaručenými právy stěžovatelky, a proto ústavní stížnost odmítl jako návrh zjevně neopodstatněný,“ stojí v usnesení.

Podle znaleckého posudku žena po porodu věděla, co dělá

Podle verdiktu matka čin předem plánovala, bála se, že by ji kvůli dítěti opustil přítel. Na porod se nijak nechystala, nechodila k lékaři, dítěti nekoupila žádné oblečení.

Žena tvrdila, že po porodu nevěděla, co dělá. Obhajoba navrhovala posuzovat čin jako vraždu novorozeného dítěte matkou, což by znamenalo mírnější právní kvalifikaci od tří do osmi let.

Soudy ale s odkazem na znalecký posudek vycházely z toho, že matka byla po porodu příčetná.

Odsouzená žena má s partnerem, s nímž žila v Tachově, ještě dceru a na Slovensku žije ještě její další dcera z předchozího vztahu.