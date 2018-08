Plzeň umístí do ulic další radary, zaplatí je i z pokut za rychlou jízdu

Za pár dnů přibude na Plaské třídě v Plzni druhá oblast s úsekovým měřením rychlosti. „Do konce srpna bude dokončena Plaská ulice ve směru do města,“ uvedl zástupce velitele Městské policie Plzeň Marek Šilhan.

V opačném směru snímají radary půlkilometrový úsek už od roku 2015.

„Za tři roky provozu našeho prvního úsekového měření se podařilo danou lokalitu velmi zklidnit. Řidiči zpomalují a neohrožují chodce, zejména rodiče s dětmi. Účelem úsekového měření není postihnout co největší počet řidičů za překročení rychlosti, ale přispět na rizikových místech ke zklidnění dopravy. Rozhodně nechceme na řidičích vydělávat, ale vnímáme to jako prvek, jenž by měl přispět k bezpečnosti,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Do konce roku bude ještě instalováno úsekové měření v obou směrech ve Folmavské ulici u Panasonicu, a dále v Koterovské ulici na Slovanech na výjezdu a příjezdu do Plzně v místě napojení na ulici U Seřadiště, kde končí přivaděč od dálnice D5.

Měření v Plaské První měřený úsek je asi půl kilometru dlouhý a řidiči si musejí dávat pozor na kamery mezi křižovatkami Plaská - Studentská a Plaská - Okounová. Na začátek a konec měření kromě čar na silnici upozorňují i dopravní značky.

Mluvčí magistrátu Eva Barborková řekla, že technika pro nové lokality úsekového měření stála méně, než se před vypsáním výběrového řízení předpokládalo.

„Cenu ovlivňuje způsob a obtížnost napojení zařízení na optickou síť města. Například všechna zařízení v Koterovské ulici včetně připojení přijdou na více než dva miliony korun, zhruba stejně jako ve Folmavské,“ řekla Barborková.

Do konce roku 2019 by měly radary přibýt v Sukově ulici, na Karlovarské a v ulici Edvarda Beneše, všude obousměrně.

Ve všech úsecích budou řidiče na měření upozorňovat dopravní značky.

Podle Marka Šilhana je koncepce rozšiřování úsekového měření v Plzni flexibilní a nové úseky je možné budovat podle zájmu a finančních možností města. Peníze na nové kamery a software je možné získávat z provozu stávajících zařízení.

Červená - Plaská ulice, do konce prázdnin nově začne měření i pro směr do centra Plzně. Modrá - Folmavská a Koterovská ulice, kde úsekové měření začne ještě letos Mapy poskytuje Freytag&Berndt, aplikaci PhoneMaps stáhnete zdarma pro iOS i Android.

První úsek v Plaské ulici, kde úsekové měření funguje tři roky, město vybralo po konzultaci s policií jako místo, kde často dochází k překračování maximální povolené rychlosti, jsou tam zastávky městské dopravy a pohyb chodců.

Kamery jsou vidět z dálky, úsek je označen na vozovce čarami, řidiče upozorňují značky.

„Rychlost se tam snížila. Výjimečně tam teď někdo jede více než osmdesátkou, což byla dříve běžná praxe,“ uvedl Aleš Průša z magistrátního odboru bezpečnosti. Zatímco teď tam rychlost překročí za rok stovky řidičů, v prvním roce měření jich bylo více než čtyři tisíce.

Systém měření finguje zcela automaticky, zadokumentovaná jsou auta, která překročila rychlost. Městská policie pouze stahuje informace a fotografie aut, dál pak vše řeší magistrátní odbor správních činností.