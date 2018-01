Rozhodnutí předat útulek pro zvířata městské policii prověřuje ÚOHS

Podnět k prověřování dal na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) právník Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Radnicko, což byl jeden z neúspěšných zájemců o zakázku. Radnice teď hledá způsob, jak zásahu úřadu předejít.

Primátor Martin Zrzavecký z ČSSD přiznal, že už řešil s právníky, jak může prověřování ÚOHS dopadnout. „Pro město to nemusí dopadnout dobře,“ prohlásil.

Největší slabinou dosavadního postupu radnice Plzně zřejmě jsou oficiálně uváděné důvody ke zrušení veřejné zakázky. Tu podle doporučení výběrové komise měl získat spolek Naděje pro kočky s nabídnutou cenou zhruba pět milionů ročně. Dosavadní provozovatel Spolek pro ochranu zvířat v Plzni byl vyřazen kvůli chybám v nabídce.

Z iniciativy primátora ale dodatečně přišla se svou nabídkou městská policie a veřejná zakázka byla zrušena. Za důvod byla označena skutečnost, že se v médiích objevily informace zpochybňující úroveň péče o zvířata. Patřil k tomu i argument, že v systému provozování útulku údajně mělo být pro provozovatele výhodné zvířata nevydávat zájemcům a držet je v zařízení co nejdéle.

Zpochybňování péče o zvířata ovšem mohl být důsledek krajně napjatých vztahů mezi organizacemi, které měly o zakázku zájem. Nicméně důvody ke zrušení zakázky jsou zřejmě slabé a nikoli závažné a hodné zvláštního zřetele, jak žádá zákon. Je proto možné, že zákon o veřejných zakázkách byl porušen. ÚOHS by tedy za to mohl verdikt radnice zrušit.

Před tím už loni varovali úředníci a někteří zastupitelé kritizovali radní za protizákonné počínání. Předsedkyně spolku Naděje pro kočky Helena Straková postup radnice označila za podraz. Kritici postupu radnice také zdůrazňovali, že městská policie se má starat o pořádek a bezpečnost a ne o zvířata.

Vedení města si chce na řešení situace najmout právníky

Vedení města nyní začalo hledat způsob, jak se z nepříznivé situace dostat. Zvažovalo i možnost, že radnice ustoupí od svého kontroverzního rozhodnutí a úřad bude v přerušeném výběru pokračovat. Po zjištění, že to nelze, hledá vedení města jiné řešení. Chce si na to najmout externí právníky.

Je možné, že radnice využije nové argumenty související s provozem útulku. „Městská policie to provozuje s pomocí 24 lidí a jeden z uchazečů uváděl, že to bude dělat deset lidí, což si myslím, že není reálné. Kromě toho to podle mě bude stát podstatně víc, než bylo uvedeno v nabídkách,“ uvedl Zrzavecký.

Šéf klubu zastupitelů opoziční TOP 09 Michal Vozobule vývoj situace pokládá za potvrzení velkého pochybení radnice a především primátora. „Je evidentní, že očekávají problém. My jsme říkali, že byl porušen zákon a tohle je pro mě přiznání chyby ze strany primátora. Každopádně je to neuvěřitelná blamáž, ukrutně se do toho zamotali,“ sdělil Michal Vozobule.