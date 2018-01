Plzeň čeká hudební nášup, zazní melodie Dire Straits i Pink Floyd

Britská rocková kapela Dire Straits loni oslavila čtyřicet let od svého založení. Její hity Sultans of Swing, Romeo and Juliet nebo Walk of Life zazní naživo 20. února od 20 hodin v hale Lokomotivy, kde skupina vystoupí pod hlavičkou The Dire Straits Experience.

Pod tímto názvem formace vystupuje od 90. let, po odchodu legendárního kytaristy a zpěváka Marka Knopflera. V sestavě jej nahradil stylově podobný Terence Rais. Do Plzně přijedou i členové původní kapely saxofonista Chris White a bubeník Chris Whitten.

Formace, která má v názvu jméno legendární kapely, se v Plzni také postará o zahájení letošních Slavností svobody. V lochotínském amfiteátru totiž 1. května vystoupí The Australian Pink Floyd Show.

Je to nejslavnější uskupení, která hraje písně slavné britské kapely. V Plzni oslaví třicet let působení na světových pódiích. Turné nese jméno Time. Na koncertu zazní hudba ze všech období Pink Floyd.

Příznivcům tvrdší muziky bude v Plzni patřit červen. V amfiteátru na Lochotíně se od 1. do 3. června uskuteční tradiční Metalfest. Jeho největší hvězdou bude finská kapela Nightwish. Na festivalu se představí například také italští Lacuna Coil nebo finská Apocalyptica.

Barokní region Čechy Bavorsko - festival navazující na úspěšný projekt Devět týdnů baroka - začne 9. června a potrvá do konce léta. Upozorní na architektonické skvosty nejen na území západní Čech, ale také sousedního Bavorska. První akcí bude 9. června barokní slavnost v Mariánské Týnici.

Do Plzně se vrátí Judas Priest i Megadeth

Po delší době se do České republiky vrátí slavná heavymetalová kapela Judas Priest. V plzeňské Home Monitoring Areně se představí 12. června a spolu s ní vystoupí i skupina Megadeth.

Řada známých českých kapel opět v první polovině prázdnin zamíří do Holýšova na Domažlicku. Ve dnech 6. a 7. července se zde uskuteční další ročník oblíbeného festivalu Pekelný ostrov. Organizátoři už ohlásili první účinkující. Budou mezi nimi Chinaski, Arakain s Lucií Bílou, Harlej s orchestrem, Rybičky 48, Krucipüsk, Doga a Vypsaná fixa.

Od 10. do 11. srpna se v Domažlicích uskuteční také oblíbený Chodrockfest, který je součástí Chodských slavností.

Metalfest v Plzni (4. 6. 2017)