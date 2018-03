Týraná holčička měla zlomenou čelist, pěstounka ji udeřila opaskem

12:28 , aktualizováno 12:28

Nejméně třikrát koženým opaskem s kovovou přezkou udeřila holčičku do hlavy. Tím neteři, kterou měla žena z Rokycan v pěstounské péči, způsobila krvácení do mozku. Holčička v nemocnici zemřela. Vyplývá to z obžaloby vypracované státním zástupcem.