Pěstounka je obviněná, že týrala batole. Záchranka ho vezla do nemocnice

Případem se začali zabývat kriminalisté minulý čtvrtek, kdy jim informaci o nezletilém dítěti ve vážném stavu předala záchranná služba.

„Naše výjezdová jednotka byla přivolána do bytu v Rokycanech v půl jedné odpoledne,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Martin Brejcha. Dvouletá holčička byla v bezvědomí. „Sanitou jsme ji převezli na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni,“ doplnil Brejcha.

Záchranná služba o možném týrání dítěte ihned informovala rokycanskou policii. Případem se začali zabývat kriminalisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Dětí týraných u pěstounů je několik do roka

„Z vyšetřování vyplývá, že manželský pár měl od července letošního roku svěřen do pěstounské péče dvě nezletilé děti ve věku šesti měsíců a dvou let,“ řekla mluvčí rokycanských policistů Hana Kroftová.

Pětadvacetiletá pěstounka podle zjištění kriminalistů starší dítě týrala. „Její týrání vyústilo minulý čtvrtek, kdy nezletilé dítě skončilo v lékařské péči,“ dodala Kroftová.

Pěstounka si převzala usnesení o zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestných činů těžké ublížení na zdraví a týrání svěřené osoby. V sobotu ji soud poslal do vazby. Hrozí jí až dvanáct let vězení.

Druhé dítě, o které žena pečovala, bylo v pátek umístěno do jiné pěstounské rodiny.

S týranými dětmi se čím dál častěji setkává i ředitelka Dětského centra Plzeň Jana Tytlová. Toto zařízení se stará o děti v sociální tísni od narození až do šesti let věku. „Bohužel to není výjimka, týraných dětí v pěstounské péči je několik do roka. Znepokojuje nás, k čemu všemu může docházet,“ řekla Tytlová (rozhovor s ní čtěte zde).