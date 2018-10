Vlaky z Rokycan budou od prosince v Plzni mnohem rychleji, než autobusy

Otevření nejdelšího železničního tunelu v České republice u Plzně udělá od letošního 9. prosince pořádný vítr v jízdních řádech. Vlaky mezi Plzní a Rokycany nově budou poprvé výrazně rychlejší než autobusy. Plánovači dopravy spočítali, že autobus bude potřebovat na zdolání trasy mezi oběma městy minimálně dvakrát tolik času než vlak.

„Po otevření tunelu rychlíky pojedou mezi Plzní a Rokycany 11 minut, osobní vlaky zhruba 16 minut. Mezi oběma městy přibudou další osobní vlaky pro zvládnutí očekávané zvýšené poptávky. Protože autobusy by na stejnou trasu potřebovaly až třikrát delší dobu, bude většina spojů z Rokycanska ukončena už v Rokycanech. Cestující v tam přestoupí z autobusů na vlaky nebo opačně. Z Rokycan do Plzně pojedou tři páry autobusů denně na lince od Zbiroha a v pracovních dnech čtyři páry spojů na lince ze Strašic. Autobusy zajíždějící až do Plzně budou jezdit už pouze na nový terminál Hlavní nádraží,“ uvádí společnost POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy) na svých stránkách.

Nový autobusový terminál, který stavbaři dokončují hned vedle plzeňského hlavního vlakového nádraží, začne cestujícím sloužit také 9. prosince. V ten den vstoupí v platnost nový jízdní řád.

Dopravní specialista POVED Martin Fencl doplnil, že důvodem k zachování několika autobusových spojů mezi Plzní a Rokycany je nutnost zajištění obsluhy pro ejpovickou průmyslovou zónu.

„Vlaková zastávka je od průmyslové zóny vzdálená asi dva kilometry, autobusové zastávky jsou naopak nedaleko,“ vysvětlil Fencl.

Rokycanský starosta Václav Kočí řekl, že by u rokycanského nádraží rádi rozšířili i parkoviště pro osobní auta, protože přibývá lidí, kteří přijedou do Rokycan auty, a dál pokračují vlaky. „Už nyní kapacita nestačí a lidé parkují, kde se dá,“ podotkl starosta.

Plánované změny na Rokycansku Kromě Radnicka bude od 9. prosince 2018 většina autobusových spojů začínat nebo končit na autobusovém nádraží v Rokycanech. Prioritní pro veřejnou dopravu mezi Plzní a Rokycany bude nově vlak. Po otevření tunelu mezi Kyšicemi a Plzní projedou rychlíky trasu Plzeň - Rokycany za 11 minut, osobní vlaky za 16 minut. Vlakové a autobusové nádraží v Rokycanech spolu sousedí, přestup nebude časově náročný.

Místostarosta Jan Šašek, který se specializuje na dopravu, doplnil, že v budoucnu by rádi v části letitého autobusového nádraží udělali nové parkoviště asi pro 50 aut, pro vybudování dalších parkovacích míst by využili prostor u podjezdu železniční trati a také plochy u jižní strany nádraží, které sloužily jako manipulační plochy pro stavební firmy při přestavbě železničního koridoru.

Když většina autobusových linek na Rokycansku bude zkrácena, ušetřené kilometry organizátor veřejné dopravy rozhodně neodškrtne. „O víkendech i v pracovních dnech přibudou spoje například na linkách z Rokycan do Zbirohu, z Rokycan do Volduch, Mirošova i Borovna. Například na lince Rokycany - Strašice -Cheznovice budou spoje jezdit ve špičce po třiceti minutách, dopoledne po hodině, o víkendech kromě večerů každé dvě hodiny,“ vysvětlil Martin Fencl.

Vlaky z Radnic dojedou do Ejpovic a pak tunelem do Plzně

Starosta Strašic Jiří Hahner uvedl, že o posílení autobusové dopravy jednali s náměstkem hejtmana Jiřím Čížkem i POVED. Jedním z jejich záměrů bylo i to, aby do Strašic jezdilo více lidí hromadnou dopravou, protože jsou jednou ze vstupních bran do Brd.

„Původně chtěli po otevření tunelu zrušit všechny spoje ze Strašic do Plzně. To se nám absolutně nelíbilo, my nemáme nádraží, k nám vlak nejezdí. Ráno v půl sedmé odtud odjíždějí dva autobusy, které bývají narvané. Že by v Rokycanech najednou přestupovalo z autobusu na vlak přes sto lidí, což je těžko představitelné, jsme se proti tomu ozvali. Nakonec jsme se domluvili, že nejvytíženější spoje budou jezdit až do Plzně a ty málo vytížené budou končit už v Rokycanech,“ vysvětlil Jiří Hahner.

Posílené autobusové spoje budou i na Radnicku, autobusy ale budou jezdit dál až do centra Plzně.

Po otevření tunelu se trochu změní vlaková doprava z Radnic do Plzně. Zatímco teď vlaky od Radnic dojedou do Chrástu, odkud pokračují do Plzně, od 9. prosince vlak pojede přes Chrást až do Ejpovic. Tam strojvedoucí přejde na druhé řídící stanoviště a vlak pojede tunelem do Plzně. Podle propočtů MF DNES by nová trasa měla být asi o tři kilometry delší.

„Cena jízdného se kvůli tomu měnit nebude, nejvýhodnější stále zůstává předplatné,“ řekla ředitelka POVED Zdeňka Kmochová.

Prošli jsme nejdelší železniční tunel v Česku. (21. září 2018)