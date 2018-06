Roleta zastaví auta před tunelem, i když řidiči ignorují červená světla

Zařízení připomínající velkou roletu nebo záclonu z lamel se spustí od stropu až k silnici na vjezdu do tunelu a zároveň se na něj promítá velký nápis Stop. Podle tvůrců je takové zařízení mnohem účinnější než klasické červeně svítící křížky nad vjezdem do tunelu.

„Zábrana funguje psychologicky, protože vyplní celý prostor před řidičem. Nikdo nechce takzvaně narazit do zdi a tudíž přirozená reakce řidiče je do zábrany nevjet. Pokud by řidič i přesto do zábrany vjel, může nejvýše utrhnout část lamely. Jsou na nich bezpečnostní zóny, kde se v případě průjezdu vozidla lamela roztrhne, a zbytek systému funguje dál. Hlavními kritérii byly funkčnost a bezpečnost zábran,“ popisuje systém Josef Pihera z Fakulty elektrotechnické.

Prototyp bezpečnostní dopravní uzávěry SoftStop představilo v Regionálním inovačním centru elektrotechniky konsorcium složené ze zástupců této fakulty a firem Technofiber a Feramat Cybernetics. Systém by měl v budoucnu významně zvýšit bezpečnost silniční dopravy.

Zatím není rozhodnuto, ve kterém tunelu čeká uzávěru ostrý test

„Silniční tunely jsou obecně na vysoké úrovni zabezpečení. Problém, jak uzavřít tunel v případě nehody či požáru, pořád existuje. Není nic výjimečného, že řidiči přehlédnou nebo ignorují světelnou signalizaci a do tunelu vjedou,“ řekl Lukáš Fergl ze společnosti Feramat Cybernetics.

Na konferenci v Rakousku se vývojáři seznámili se systémem používaným v Austrálii.

„Tam používají vodní stěnu, která se pustí před ústím tunelu a na ni se laservizí promítá dopravní značka, která je v danou chvíli potřeba. Napadlo nás, že by nebylo špatné něco podobného adaptovat pro naše klima. U nás kvůli mrazům v zimním období vodu používat nelze. Zaměřili jsme se proto na kompozitní materiály,“ dodal Fergl.

Systém SoftStop je tvořený lamelami uchycenými v navíjecím válci. Jejich spodní část je perforovaná. Když je potřeba tunel uzavřít, lamely se spustí dolů a na ně se promítne značka STOP nebo podle potřeby jakákoli jiná.

Zábranu odborníci vyvíjeli od roku 2014.

„Nyní připravujeme základní pilotní projekt, kde se vyzkouší vše, co nešlo ověřit v laboratoři,“ doplnil Josef Piher.

Zatím není rozhodnuto, ve kterém z našich tunelů zařízení podstoupí ostré testování v reálném provozu.