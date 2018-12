Nový železniční tunel střeží lasery, zachytí vše od velikosti lišky

Podle Milana Majera ze Správy železniční dopravní cesty je to nejmoderněji vybavený tunel v republice. Jeho zabezpečení je vyšší než u většiny tunelů v Evropě.

O tom, jak funguje laserová brána na vjezdu do jižního tubusu tunelu, se přesvědčili nadšenci 16. listopadu odpoledne, když za oplocením kolem trati čekali na průjezd historicky prvního nákladního vlaku.

Z tlampačů u tunelu zněl počítačový hlas a ve třech jazycích opakoval, že je zaznamenané narušení tunelu, a pokud ho osoba okamžitě neopustí, bude přivolaná policie. Alarm zřejmě spustil jeden z dělníků, který ještě něco kontroloval u portálu.

„Kolem portálu a trati před tunelem jsou ploty, bránu u příjezdové komunikace hlídají kamery. Také vstup do portálu je chráněný kamerami, navíc i laserem. Laserová brána je u nás novinkou. Zachytí vše od velikosti lišky, systém automaticky hlásí neoprávněný vstup,“ vysvětlil Milan Majer, který byl před deseti lety v pozici vedoucího projektu.

Kamery zaznamenají i toho, kdo způsobí narušení. Dispečer u monitorů pak situaci okamžitě řeší.

„Pokud do tunelu vběhne malé zvíře, vlaky se nezastaví. Když tam ale bude člověk, je to mimořádná událost. Zastaví se provoz, rozsvítí se světla v tunelu a na místo vyjede policie. Poprvé jsme podobné zabezpečení vyzkoušeli na tunelu Březno u Chomutova, ale tam je starší systém. Zařízení v tunelu Ejpovice by mělo být méně náchylné na hlášení poruchových stavů třeba kvůli počasí,“ řekl Majer.

Signál o narušení vnitřního prostoru tunelu dostávají dispečeři v Rokycanech, v Praze a také drážní hasiči. Po kompletním zprovoznění nového pracoviště jej budou mít i dispečeři v Plzni.

V případě mimořádné situace mohou vlaky zastavit pomocí návěstidel už před tunelem nebo přímo v něm. Navíc přímo v tunelu jsou každých sto metrů takzvané kilometrovníky, což jsou tabule označující přesnou vzdálenost od začátku trati. Při vjezdu do tunelu od Plzně je na ceduli rovná stovka.

Cvičení složek IZS v tunelu (30. 11. 2018)

VIDEO: Kyšický tunel chrání laser, hasiči v něm zkoušeli zásah Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kamery střeží nejen portály na kyšické a plzeňské straně, ale i prostor před nimi, situaci v obou jednokolejných tubusech i všech osm propojek mezi nimi.

Severním tubusem by měl projet první nákladní vlak 7. prosince, od 9. prosince má být v tunel v plném provozu.

Oba tubusy tunelu Ejpovice měří 4 150 metrů. V prvních dnech provozu budou vlaky tunelem jezdit sníženou rychlostí. Nejpozději v příštím roce by ale tudy měly svištět rychlostí až 160 kilometrů v hodině.

V příštím roce se v tunelu uskuteční testy průjezdu rychlostí až 200 kilometrů v hodině. Kompletní přestavba trati mezi Plzní a Rokycany si vyžádá 6,7 miliardy korun.

Jízda nejdelším železničním tunelem v zemi (16. 11. 2018)