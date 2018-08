Stavba tramvajových kolejí k plzeňskému univerzitnímu areálu může začít

Plzeňští zastupitelé ve čtvrtek schválili uzavření smlouvy s konsorciem slovenských společností TSS Grade, Doprastav a české firmy Doprastav CZ. Jedná se o vítěze výběrového řízení, který trať postaví.

Stavba prodloužení tramvajových kolejí z Klatovské třídy Kaplířovou ulicí za areál Západočeské univerzity by měla trvat zhruba dva roky. Nová část trati bude dlouhá přibližně 1,3 kilometru a skončí nedaleko prvních obchodních domů za univerzitním areálem.

Prodloužení tramvajové linky na Borská pole má zlepšit nedostatečnou obsluhu veřejnou dopravou v oblasti, kam jezdí tisíce studentů, zaměstnanců průmyslových podniků, zákazníků obchodních center a kde rostou i bytové domy.

Náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS prohlásil, že vítězné konsorcium firem nabídlo cenu bezmála 480 milionů korun. Zhruba šedesát procent by měla pokrýt evropská dotace.

Šindelář připomenul, že o tramvajové trati na Borská pole zástupci města mluví patnáct let.

„Je to důležitá investice. A teď konečně máme před sebou finální krok před vlastní realizací, a to posvětit uzavření smlouvy k této zakázce,“ prohlásil Šindelář před hlasováním zastupitelů.

Jednání se pak ale změnilo ve slovní bitvu politiků o to, zda o schvalování případných víceprací, které mohou dělat maximálně třicet procent z celkové ceny zakázky, mají rozhodovat zástupci magistrátního odboru investic nebo politici.

Zástupci radniční koalice chtěli pravomoc svěřit úředníkům, kteří by měli povinnost o vícepracích informovat zastupitele. Opozice požadovala, aby o smlouvách na vícepráce rozhodovali radní města. První argumentovali tím, že se jedná o odbornou záležitost, kterou politici nedokážou kvalifikovaně posoudit.

Druzí zdůrazňovali, že je ve hře hodně peněz a že by se tedy vedení města nemělo zbavovat odpovědnosti. David Procházka z ANO ujišťoval, že on i jeho kolegové projekt podporují.

„Ale máme problém se schvalováním víceprací odborem investic. Myslím, že by to mělo být svěřeno radním. Třicet procent je relativně hodně,“ řekl Procházka.

Náměstek: Dozory jsou zodpovědné za to, co se na stavbě děje

Náměstek Šindelář naproti tomu zdůrazňoval, že o technických záležitostech by měli rozhodovat odborníci.

„My jsme rozhodli o tom, že chceme tramvajovou trať na Borská pole, ale všechno ostatní, jako jsou zadávací dokumentace a její podmínky, připravil úřad. Stavba má dozory a ty jsou odpovědné za to, co se na stavbě děje,“ sdělil Šindelář.

Připomenul, že v minulém volebním období se zastupitelé opakovaně dohadovali o vícepracích na stavbě Nového divadla. Některé neschválili a dodnes se kvůli tomu město se stavební firmou soudí.

„Nechci se nikoho dotknout, ale ta jednání tehdy neměla hlavu ani patu. Takže nechť odborníci z odboru investic rozhodují a mají odpovědnost za to, jestli vícepráce jsou a v jakém rozsahu, a jak se technicky budou řešit změny,“ konstatoval.

Komunisté jsou pro, aby vícepráce schvalovala rada

Petr Suchý z TOP 09 tvrdil, že debaty o divadle měly nějaký smysl, a že se některé práce kvůli nim nedělaly. Uznal přitom, že zastupitelstvo může být v podobných případech v rozhodování těžkopádné. „Mohla by to být rada, to je flexibilní řešení,“ uvedl.

K požadavku se připojili i komunisté. „Jsme pro to, aby vícepráce schvalovala rada,“ prohlásil Václav Štekl z KSČM.

Šindelář oponoval tím, že přenesením kompetence na radu se podstata problému nemění. „Nejsme stavaři, máme tedy posvěcovat věci, kterým nerozumíme? Nechme to na odbornících, kteří za to mají odpovědnost a jsou za to placeni,“ řekl.

David Procházka takové argumenty neuznal. Upozornil, že nedávno například zastupitele rozhodli o sloučení Plzeňské teplárenské s Plzeňskou energetikou. „Posledního půl roku jsme všichni byli asi největší odborníci na teplo. Teď se budeme zaštiťovat tím, že o kolejích nevíme nic. Nevíme. Ale je to o úřadu, který nám to vysvětlí a nechť to rada potvrdí,“ konstatoval.

Argumentační bitvu nevyhrál nikdo. Návrh opozice, aby o vícepracích rozhodovali radní, neprošel. A neuspěl ani původní návrh, že to bude v kompetenci odboru investic. Prošel návrh, že o vícepracích bude rozhodovat celé zastupitelstvo.

Kdo bude schvalovat vícepráce? Zatím zastupitelé

Obě strany sporu připustily, že to není ideální řešení. Možná se proto věc vrátí za zastupitelstva znovu. „Musíme se poradit. Opravdu není organizačně ideální, aby se stavby řídily i podle čekání na zastupitelstvo. Ale protože pro žádný návrh nebylo dostatečná podpora, nic jiného asi nyní nebylo možné,“ řekl primátor Martin Zrzavecký z ČSSD.

Náměstek Šindelář řekl, že schváleno bylo to nejdůležitější - uzavření smlouvy. „Prošlo to, na čem se strany v ten okamžik shodly. Začne se pracovat na organizaci staveniště,“ uvedl.

Šindelář si myslí, že by se zastupitelé měli k problému víceprací vrátit. Zároveň si není jistý, zda to bude možné už v září, protože v říjnu budou komunální volby a politici se mohou obávat rozhodnutí, aby neztratili nějaké hlasy.

Pokud by o vícepracích skutečně rozhodovali zastupitelé, byla by to podle náměstka komplikace. „Může to stavbu prodražit. Pokud by nastala změna, muselo by ji schválit zastupitelstvo. Změna se musí nacenit, stavba se má správně zastavit a čeká se na rozhodnutí. A čas jsou peníze. Navíc by se odsouval termín dokončení,“ konstatoval.