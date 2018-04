Policie otestuje v Plzeňském kraji další supersport, nově měří rychlost

Vozidlo do dočasného užívání poskytla společnost BMW Group ČR. Policie Plzeňského kraje ho má zapůjčený na šest měsíců nebo do ujetí 20 tisíc kilometrů. Podle toho, co nastane dřív.

„Opět zůstane v barvách policie, takže jej bude možné na silnicích na první pohled rozpoznat,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Iveta Skupien.

Nově je vůz doplněn o digitální záznamové zařízení RAM-CAM k pořizování videozáznamu dopravní situace. Zároveň plní funkci mobilního úsekového rychloměru pro měření průměrné rychlosti.

Policisté zkoušeli vozidlo už v loňském roce, kdy brázdilo silnice v Jihomoravském kraji. Testování tam poznamenala nehoda v Brně, při které se zranil zástupce vedoucího hradního protokolu Vladimír Kruliš. Vozidlo sjelo do potoka v brněnských Chrlicích poté, co řidič kvůli mozkové příhodě nezvládl řízení.

Hybridní supersport Sportovní vůz BMW i8 Coupé kombinuje přeplňovaný zážehový tříválec pohánějící zadní kola a elektromotor pro pohon kol přední nápravy. Automobil má výkon 374 koní. Z nuly na sto kilometrů v hodině zrychlí za 4,4 sekundy a dosahuje nejvyšší rychlosti 250 kilometrů za hodinu. Až pětapadesát kilometrů je auto schopné ujet pouze na elektřinu.

Kruliš před nehodou zajišťoval bezpečnost návštěvy prezidenta Miloše Zemana v na jihu Moravy a při prezentaci policejní techniky projevil zájem o praktickou ukázku vozu.

Nehodu prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, žádné pochybení nezjistila.

Jihomoravští dopravní policisté mezitím místo havarovaného vozu dostali na vyzkoušení jiný. Automobil vrátili na konci října, když dosáhl smlouvou stanovený počet najetých kilometrů.

Po půlročním testování v Plzeňském kraji policisté vozy s alternativním pohonem vyhodnotí.

