Muže soudí za to, že kvůli zadržené pašeračce drog hrozil Pákistánu terorem

Státní zástupce Martin Bílý v obžalobě uvedl, že Nikolay Simeonov Ivanov napsal výhružný text o hrozících teroristických útocích nejprve v bulharštině, pak jej prostřednictvím běžně dostupného internetového překladače přeložil do angličtiny.

„Pokud Pákistán během 48 hodin nepropustí Terezu, která byla zadržena s devíti kilogramy heroinu a neposadí ji na letadlo do České republiky, tak se stanou v Pákistánu teroristické útoky. Tereza mě může kontaktovat na uvedeném telefonním čísle. Pokud mi nezavolá, že byla propuštěna, slibuji odplatu,“ citoval Bílý výhrůžnou zprávu.

Podle obžaloby ji mladý Bulhar nejprve poslal jako SMS na kontaktní číslo pákistánské satelitní televizní stanice 22. ledna před půlnocí.

Po půlnoci pak stejný text poslal e-mailem internetovému deníku Daily Pakistan, který jej zveřejnil na svých internetových stránkách. Informaci pak přebírala i česká média.

Zatčení Terezy v Pákistánu (15. ledna 2018)



Mladého Bulhara zadrželi policisté o několik dnů později v Plzni a soudce jej poslal do vyšetřovací vazby.

Z dostupných informací vyplývá, že obžalovaný žádné teroristické činy v Pákistánu neplánoval, jen chtěl, aby Tereza H. byla předána do České republiky. Prý ho nenapadlo, že by jeho zprávy někdo mohl brát až tak vážně.

Celníci zadrželi Češku Terezu H. v Láhauru letos 10. ledna poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. V jejím kufru našli devět kilogramů heroinu. Dívka pocházející ze Zlínského kraje zpočátku tvrdila, že do Pákistánu jezdila fotit jako modelka.

Případ Bulhara Ivanova je u Krajského soudu v Plzni už druhý, který se týká činu souvisejícího s terorismem. Šestiletý nepodmíněný trest si už odpykává třiadvacetiletý Jan Silovský z jižního Plzeňska, který plánoval, že se přidá k bojovníkům takzvaného Islámského státu.