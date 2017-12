Jan Nepomucký měl plnovous a zasněný výraz. Není to pravda, tvrdí vědci

„Sochy, které jsou všude v Čechách i ve světě k vidění, nevycházejí ze skutečnosti. Jsou dány barokní tradicí. Stařec s plnovousem a zasněným výrazem. Jedná se o idealizovanou podobu. Svatý Jan žil ve čtrnáctém století, jeho kult se začal prosazovat až ve století sedmnáctém, tedy po tři sta letech. A svatořečen byl dokonce až v roce 1729. Tehdy nikdo nemohl znát jeho pravou podobu,“ řekl MF DNES Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko.

Autentický není ani oděv, v němž sochaři a malíři světce zobrazují. „Ten pochází z období baroka,“ dodává Motejzík.

Do projektu by se měla zapojit antropologická fakulta v Brně. „Doba pokročila. Badatelé dokážou díky dnešním antropologickým metodám vymodelovat předpokládaný vzhled člověka. Stačí jim k tomu lebka. Nebo její model,“ sděluje Pavel Motejzík.

Tělo světce je uloženo v hrobu v katedrále svatého Víta v Praze, včetně lebky. „Naposledy bylo zkoumáno v sedmdesátých letech minulého století. Od té doby hrob nikdo neotevřel,“ podotýká.

V letošním roce vědci vytvořili prostřednictvím 3D tiskárny model Janovy lebky. Výsledek jejich práce je vystaven ve Svatojánském muzeu v Nepomuku.

„Teprve ve chvíli, kdy byl model zhotoven, jsme mohli o něčem podobném začít uvažovat. Proto se projektem zabýváme až nyní,“ vysvětluje Pavel Motejzík.

Na uskutečnění záměru chtěl s kolegy získat podporu z jedné z nadací, ale nevyšlo to. „Budeme hledat nějaké jiné možnosti dotací. Rádi bychom o finance požádali Plzeňský kraj. Náklady odhadujeme zhruba na 110 tisíc korun,“ prozrazuje.

Jan Nepomucký se stal obětí sporů krále s arcibiskupem

Pokud se podaří peníze získat, podobu jednoho z nejpopulárnějších českých svatých bychom měli poznat už v příštím roce. „Bronzovou bustu, která by byla podle modelu obličeje vytvořena, bychom chtěli umístit do kostela svatého Jana Nepomuckého. Ten se nachází na místě údajného Janova rodného domku. Lidé by měli možnost si dílo prohlédnout zdarma,“ dodává.

Jan či Johánek z Pomuka byl generální vikář pražského arcibiskupa. Jde o mučedníka katolické církve a jednoho z českých zemských patronů. Stal se obětí sporů krále Václava IV. a arcibiskupa Jana z Jenštejna, v jehož byl službách. Panovník nechal Jana společně s třemi druhy uvěznit.

Nepomucký rodák zemřel na následky mučení a po smrti byl hozen z dnešního Karlova mostu do Vltavy. Věřící jej později začali uctívat jako svatého Jana Nepomuckého. Jeho kult je populární i v zahraničí, zejména v Jižní Americe.

Podobný projekt se podařilo uskutečnit v loňském roce vědcům v Brně. Ti díky moderním metodám zjistili skutečnou podobu Jošta Lucemburského, prvorozeného syny markraběte Jana Jindřicha Lucemburského, mladšího bratra Karla IV.