S whisky, skořicí a badyánem. Sládci uvařili speciální vánoční piva

Většina sládků v zimním období sází na silnější piva, která v chladném počasí zahřejí. To je případ plzeňského Pivovarského dvora Purkmistr, kde před Vánoci pravidelně chystají hned několik druhů.

„Pro adventní období jsme připravili čtrnáctistupňový vídeňský speciál s obsahem alkoholu 5,9 procenta. Je to pivo jantarově měděné barvy, pro které je charakteristická nasládlá hebká sladovost s příjemným kořeněným dozníváním,“ popisuje jeden ze speciálů Petr Míč z pivovaru.

Ještě o něco silnější je polotmavý Bock. Patnáctka s obsahem alkoholu 6,5 procenta se vyznačuje sytou tmavě hnědou barvou a karamelovou chutí. „Pro Bocky je typická dlouhá doba ležení a speciální složení sladů, které způsobují jeho barvu a chuť. Pily a pijí se dnes hlavně na zahřátí v chladnějším období roku,“ podotýká Petr Míč.

Od středy bude na čepu Vánoční světlý sedmnáctistupňový speciál s obsahem alkoholu sedm procent. Uvařený je ze tří druhů žateckého chmele, tří druhů moravských sladů a belgického sladu Bisquit.

Komu by se tato piva zdála snad příliš slabá, může vyzkoušet vánoční speciál od plzeňského Ravenu. „Každý rok na Vánoce vypouštíme jedno pivo ze série Raven Black Label. Tento rok to byl Raven Black Label #2, což je pivo ve stylu Ice Double IPA. Je to dvojitá americká IPA vařená na 20 stupňů s devíti procenty alkoholu. Tu jsme posléze dvanáct dní mrazili při teplotě minus 20 stupňů. Tím došlo ke zmrznutí poloviny objemu a zesílení piva na výsledných 18 procent alkoholu. To z něj dělá pravděpodobně nejsilnější české pivo,“ řekl spolumajitel pivovaru Ladislav Vrtiš.

Sváteční pivo mají také v Knížecím pivovaru Plasy. „Co se přímo vánočních speciálů týče, čepujeme sedmnáctku bock,“ uvedl provozní manažer pivovaru Ivo Pavel.

Milovníci si mohou vybrat z velké nabídky silných piv

Milovníci silných zimních piv tady ale zdaleka nemusejí zůstávat pouze u jednoho druhu. Z deseti piv, která zde jsou na čepu, jich totiž hned šest má třináct a více stupňů.

„Jedním z nejsilnějších je i Barley wine. Jde o sedmnáctku, která zrála v dubových sudech a pro zlepšení chuti je do ní přidána irská whisky,“ prozrazuje Pavel.

Pivem, které vařili mniši v belgických klášterech, je inspirovaný sedmnáctistupňový Abbey. Ochutnat je možné například také Medáka, do něhož sládek přidává med.

Na jinou zajímavost se letos zaměřili v Chodovaru. Tamní vánoční speciál byl totiž uvařen a nachmelen už na konci srpna a to čerstvým žateckým aromatickým chmelem. To už v současnosti není příliš běžné. Od konce léta pak pivo zrálo v unikátních skalních ležáckých sklepích (více v článku Chodovar vsadil na turistiku, tanky s pivem má ve skále).

Poptávka po svátečních pivech je velká

Tradiční výrobce speciálů dobřanská Modrá hvězda si připravil patnáctistupňový tmavý svrchně kvašený speciál se skořicí a badyánem.

Pozadu nezůstává ani nejnovější pivovar v kraji, kterým je ten U Přeška v Přešticích. Předvánoční období si tu mohou zájemci zpestřit spodně kvašenou vánoční čtrnáctkou (více o pivovaru v článku V Přešticích se po víc než sto letech opět vaří pivo).

O sváteční piva bývá obvykle obrovský zájem. „Po deseti letech provozu si naši návštěvníci na vánoční piva zvykli a sami je vyžadují. Poptávka po nich je velká,“ konstatuje Petr Míč z Purkmistra.