Sebevrah, který postřelil policisty, měl schizofrenii. Případ se odkládá

Policie případ vyšetřovala jako pokus o dvojnásobnou vraždu úřední osoby. Pachateli by hrozilo až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest.

Krajská policejní mluvčí Pavla Burešová nyní potvrdila, že ve věci není koho trestně stíhat, protože pachatel se zastřelil. Policie proto případ odloží, informaci přinesl jako první server Novinky.cz.

Není ale jisté, že pokud by pachatel přežil, skončil by v běžném vězení. Jestliže trpěl schizofrenií, je možné, že by jej znalci označili za nepříčetného a soud by jej nejspíš poslal do zabezpečovací detence, tedy do psychiatrického zařízení, které střeží vězeňská služba.

Z výsledků vyšetřování vyplynulo, že dva policisté z obvodního oddělení v Domažlicích byli do azylového domu přivoláni, aby pomohli záchranářům. Ti chtěli psychicky nemocného čtyřiatřicetiletého muže odvézt na vyšetření k lékaři. Ten ale odmítal nastoupit do jejich vozidla.

Policisté šli za mužem na pokoj a snažili se jej dostat ven. „Když ho uchopili za horní část těla, útočník jednomu z policistů sáhl do pouzdra a vytáhl pistoli. Pak na ně dvakrát vystřelil. Jednoho z policistů střelil do ruky, druhého do prstu,“ sdělil státní zástupce s odkazem na závěry vyšetřování.

Podle něj měli policisté velké štěstí, že je útočník nezasáhl do trupu.

Oba pak utekli ven. Střelec zůstal na pokoji, kde se nakonec střelil do hlavy a na místě zemřel.

Psychicky nemocný muž se několikrát léčil v psychiatrické léčebně. Jeho stav se podle Jiřího Lodra, ředitele Diecézní charity Plzeň, pod kterou azylový dům v Domažlicích patří, zhoršil poté, co přestal brát léky.

Případem se zabývala i Generální inspekce bezpečnostních sborů. Nezjistila ale žádné pochybení policistů.

Podobný případ, kdy psychicky nemocný člověk zaútočil se zbraní v ruce, se stal v květnu 2015 v Horní Bříze. Vlastislav A., kterému byla diagnostikována paranoidní schizofrenie s bludy, zaútočil nožem na tehdy devětadvacetiletou knihovnici. Žena nepřežila. Vraha, který byl v době činu nepříčetný, poslal soud do zabezpečovací detence.

Psychicky nemocný muž postřelil dva policisty (10. dubna 2018)