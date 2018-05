Kraj hledá stavbu století, nominovaný je zimní stadion i vysílač Krašov

Policisté vyšetřují napadení ženy u Košuteckého jezírka v Plzni. Konflikt, při němž ji neznámý muž kopl do hlavy,...

Za bodnutí miminka a rány paličkou soud matce vyměřil 19 let vězení

Krajský soud v Plzni poslal na devatenáct let do vězení Kateřinu M. za to, že loni v srpnu zavraždila svoji novorozenou...