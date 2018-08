Starostové chtějí dokončit, co začali. Do voleb půjdeme znovu, říkají

Starostovská křesla budou v říjnu obhajovat i matadoři se zkušenostmi z pěti volebních období. K těm patří například starosta Chanovic na Horažďovicku Petr Klásek.

Ač je na Chanovicích na první pohled znát, že si samospráva vede dobře, Klásek tvrdí, že i on uvažoval, zda neskončí. Vadí mu, jak se stát k obcím chová.

„Týká se to třeba obchodů nebo hostince, na které se vztahují daňová hlášení, EET, kontroly, jestli tam náhodou při pouťové zábavě nepomáhá někdo z rodiny. Nelíbí se mi ty složitosti, které na nás stát vymýšlí,“ říká.

Zároveň ale prohlašuje, že nechce ustupovat „nápadům a uskupením, která vznikají v Praze“. Pětapadesátiletý Klásek tvrdí, že k jeho opětovné kandidatuře přispěly výzvy známých z Chanovic a okolí.

Do skupiny pozoruhodných osobností patří také starosta malé obce Hlince na Plzeňsku Petr Jirásek. Hlince byly vyhlášeny vesnicí roku 2000 Plzeňského kraje, mají ocenění za péči o památkovou zónu nebo za obnovu gotického kostelíku Petra a Pavla.

„Jdu do toho. Mám tu ještě hromadu plánů,“ říká starosta. Je známý perfekcionista, který se snaží maximum úřadování a zařizování zvládnout sám. Slibuje, že se v tomto ohledu polepší.

Zatěžuje nás administrativní balast, říká starosta Nečtin

Do voleb se znovu chystá i Lenka Havlíčková, starostka malé vesničky Bohy nedalo od Hlinců. Havlíčková se starostkou stala po dlouhém soupeření s bývalým vedením obce. Konflikty vypukly proto, že obec bránila napojení některých domů a chat na rozvod elektřiny.

Starostkou se stala po soudních sporech v roce 2011 a připouští, že bude ve funkci dál. „Asi ano, ale doufám, že už naposledy. Vychovám si následníka, jsou tady mladí,“ směje se. „Už se mi moc nechtělo, ale záleží mi na tom, abychom v zastupitelstvu a pokud možno i v obci drželi spolu,“ sdělila.

Známý starosta Nečtin Jiří Křemenák jde do voleb, ačkoli zažil období, kdy už chuť neměl. „Samospráva je dobrá, funguje. K tomu je ale velká zátěž jakýmsi administrativním balastem kolem. Pak na to, čemu bychom se měli věnovat víc, ubývá čas a chybí síly,“ uvedl.

Jiří Křemenák tvrdí, že do voleb jej kromě jiného vede chuť dokončit některé projekty. „Jako priorita se ukazuje další zóna pro bydlení. Je to důležité pro udržení života v obci, mladí se už o bydlení na venkově víc zajímají,“ podotkl. Také by rád posílil dosavadní spolupráci se Západočeskou univerzitou, která má v obci školicí zařízení.

K proslulým starostům patří v Plzeňském kraji Václav Petrus ze Švihova na Klatovsku. Jde do voleb znovu a plánů má dost. „Je připravený projekt napojení na vodovod s vodou z přehrady v Nýrsku. Předpokládám, že se napojíme do tří let,“ říká.

Chce také využít budovu bývalé obecní školy, kterou Švihov získal zpět. „Představujeme si, že tam bude zdravotní středisko,“ konstatoval.

Ke známějším osobnostem z vedení obcí patří starostka Merklína Jana Nováková. Funkci převzala v roce 2008, kdy náhle zemřel její předchůdce.

Jana Nováková říká, že by ráda dokončila některé záměry. Například dotáhnout do konce opravu fasády na zdejším zámku. „A připravili jsme novou stavební lokalitu, aby sem mohli přijít mladí. To je jedna z priorit,“ uvedla.