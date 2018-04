Za týrání mladé manželky poslal soud invalidního důchodce do vězení

Jsem kus hadru, který nic neumí, nic neudělá pořádně. Už ty nadávky a bití nemůžu snášet. Snad se ráno už neprobudím, nebo skočím pod vlak.

Až k takovým úvahám dostal podle obžaloby 64letý invalidní důchodce Milan B. z Klatovska svoji o 19 let mladší manželku asi po roce a půl soužití. Kvůli ochraně oběti není možné zveřejnit celé jméno obžalovaného.

Znalci u jeho oběti zjistili posttraumatický stresový syndrom. Obžalovanému hrozilo za vydírání a týrání osoby žijící ve společné domácnosti až osm let vězení. Soudci mu vyměřili čtyřletý nepodmíněný trest do věznice s ostrahou.

„Obžalovanému bylo nařízeno zaplatit náhradu nemajetkové újmy 130 tisíc korun korun. Osmdesát tisíc přímo poškozené, zbývajících 50 tisíc ministerstvu spravedlnosti, které už část peněz vyplatilo,“ řekl soudce Jaromír Veselý.

Rozsudek není pravomocný. Souzený muž se v osudní síni nevyjádřil, státní zástupce se odvolání vzdal.

Všechna obvinění recidivista odmítal

„Cítím se naprosto nevinen,“ odmítal obžalobu devětkrát trestaný senior. Naopak soudu barvitě líčil, jak ženu zachránil, když ji v parku obrali a znásilnili tři muži. Vzal ji k sobě a ona se s ním podle jeho slov rozhodla žít.

„Já jsem manželku nikdy nemlátil, státní zástupkyně mě očerňuje. Proč jsem s ní všude chodil? Ona trpěla záchvaty. Bouchla sebou na zem, nevěděla o sobě. Já s ní chodil, aby nespadla pod auto. Ale pak nás rozdělili. Namontovala se do toho policie. Rozeštvali nás,“ snažil se dojmout soud muž, kterému za týrání a vydírání manželky hrozilo až osm let vězení.

Jenže tuhle verzi popřela žena, u které znalci potvrdili věrohodnost toho, co uvádí. Podle státní zástupkyně Marcely Šímové se žena musela obžalovanému ve všem podřídit.

„Neustále jí vytýkal, že nic neumí, je k ničemu, ani nádobí neumí umýt. Protřídil jí šatník a vyřadil z něj věci, které by jí slušely. Nařizoval, co si má obléct. Nedůvodně jí vytýkal nevěru. Proto jí kontroloval osobní věci, z mobilu vymazal všechny soukromé kontakty, vzal jí klíče a zamykal ji v bytě, a to zejména v době, kdy po fyzických útocích měla viditelné podlitiny. Omezoval její styky s kamarádkami a ostatními lidmi. Na nákupy mohla chodit omezeně a do jediné prodejny, na poštu dvakrát do měsíce. Když musela jet k lékaři, doprovázel ji. Dostal ji do stavu, kdy se mu zcela podvolila, plnila jeho příkazy,“ uvedla státní zástupkyně.

Žena vše ohlásila, když muž byl u soudu kvůli stalkingu

Týraná žena loni v březnu využila toho, že zůstala doma a její muž musel ke klatovskému soudu vyslechnout rozsudek za stalking. Zatímco on poslouchal, proč mu soud vyměřil podmínečný trest za nebezpečné pronásledování vdovy, jejíž partner se oběsil, invalidova manželka pospíchala na policii.

Tam oznámila, že ji dlouhodobě týral. Na policii mimo jiné popisovala, jak se pokusila dvakrát manželovi utéct, ale pokaždé ji chytil a bil. Mlátil jí hlavou o dlaždice nebo ji povalil a 25 metrů táhl za vlasy, stálo v obžalobě.

Žena také vypověděla, že ji donutil ke svatbě. „Odmítala s ním uzavřít manželství. Ale pod vlivem jeho výhrůžek, že ji půjčí ke znásilnění kamarádům a až toho bude mít dost, nechá ji v lese napospas zvěři, případně ji odveze na Boubín, tam ji přiváže řetězem a nechá chcípnout, se svatbou souhlasila,“ uvedla státní zástupkyně v obžalobě.