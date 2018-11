Mohla se fotit sama, vysvětloval trenér snímky nahé atletky ve svém mobilu

Obžalovanému hrozí až pět let vězení za sexuální nátlak, zneužití dětí k výrobě pornografie a držení dětského porna.

„Nic takového bych neudělal, sám jsem otec tří dcer,“ prohlásil u soudu muž, který měl už v 90. letech popotahování na policii a soudech kvůli sexuálnímu deliktu.

Podle státní zástupkyně se nyní dopustil jednoho trestného činu na atletickém soustředění dívek v Nymburku, druhého při podobné akci v Sušici.

„Zneužil jako trenér jejich důvěry a poslušnosti. Jednu dívku nejprve pod záminkou převlečení mokrého oblečení přiměl, aby se v jeho přítomnosti svlékla do naha. Když se chtěla obléci, tak jí přikázal, aby se neoblékala a kvůli údajnému určení, pro jakou atletickou disciplínu se hodí, jí prohmatával nohy od kotníku až po hýždě a včetně hýždí. Dále jí přikázal, aby si lehla na postel, kde měla nejprve ležet nahá a pak zaujmout polohu takzvané kočičky. Požadoval, aby při této poloze více roztáhla nohy a při tom ji několikrát vyfotil na svůj mobilní telefon,“ popsala skutek ze Sušice z konce loňských prázdnin státní zástupkyně.

Obžalovaný tvrdí, že nikoho nefotil. „Bylo to v neděli při dopoledním tréninku. Při rozcvičování přišla dvě děvčata, že si jedna z nich udělala něco s kotníkem. Poskakovala po jedné noze. Prohmatal jsem jí kotník, pomocí reflexní terapie jsem se jí snažil pomoci. Do konce tréninku jsem ji nechal sedět na lavičce. Po tréninku jsme dětem dovolil, aby si šly omočit nohy do řeky,“ vysvětloval obžalovaný.

Obžalovaný odmítá, že by dívky osahával a fotil je nahé

Právě tato dívka pak v řece spadla do vody. Podle trenéra byla dívka mokrá a umazaná od bláta. Posadil ji proto na řídítka kola a odvezl asi osm set metrů k chatce, aby se převlékla.

„Chtěl jsem jen vidět, jestli má dost náhradního oblečení. Dal jsem jí osušku a ona se otočila. Řekla mi, že si chce udělat vlasy a namalovat se, že potřebuje deset minut. Nechal jsem ji tam a šel k sobě zapsat trénink. Když zavolala, zase jsem ji posadil na kolo a jeli jsme za ostatními,“ tvrdí muž.

Odmítá jakékoli osahávání nebo fotografování nahé dívky.

Odpoledne prý do tábora, kde bylo soustředění, přijeli dívčiny rodiče a ještě jeden muž. Žena začala shánět své děti, jeden z mužů šel za ním a ptal se, proč fotil jeho dceru. Fotky v trenérově mobilu skutečně byly.

Nevěděla, jestli je to špatné, říká matka

„Začal jsem shánět mobil. Nakonec jsem ho našel ve svém autě, asi mi tam vypadl. Našel jsem v něm asi pět nebo osm těch fotek. Šel jsem na záchod a tam je vymazal,“ prohlásil obžalovaný. Podle spisu bylo na fotografiích i dívčino přirození.

Soudkyni zajímalo, jak se do mobilu mohly nahé fotky dostat, když obžalovaný tvrdí, že je neudělal. „Mobil jsem zapomněl u dívky v chatce. Mohla se vyfotit sama, nebo to mohl udělat někdo z jejích známých,“ tvrdí trenér.

Ještě ten večer do tábora přijela policie a začala vše řešit.

Když kriminalisté děti vyslýchali, dozvěděli se o údajném zneužití stejně starého dítěte na předchozím jarním soustředění. Tam trenér podle obžaloby přiměl dívku, aby si při masáži stáhla kalhotky do půli stehen, udělala polohu „kočičku“ a tvrdil jí, že jí musí rukou zkontrolovat svaly.

Matka téhle dívky podle svých slov nic netušila. Dcera se doma s ničím nesvěřila.

„Starší děti ji prý i v Sušici říkaly, ať nikomu nic neříká, že je to normální. Až když pak začalo vyšetřování, tak to z ní začalo padat. Děti měly trenéra rády. Dceři věřím. Říkala, že nechce nic vytahovat. Ona nevěděla, jestli je to špatné, kde je hranice,“ řekla její matka.

Obžalovaný za vším vidí spiknutí. Spojuje to se sporem s bývalou přítelkyní, se kterou má neshody o výchovu jejich dítěte.

Soud bude pokračovat výslechy dalších svědků.