Za bití a znásilňování prostitutek dostal klient pět let, narušený není

Tomáš Frťala byl uznán vinným, pětiletý trest má odsedět ve věznici s ostrahou.

Ovšem advokátka požadovala pro svého klienta zproštění obžaloby. „Ve výpovědích svědkyň jsou zásadní rozpory a jsou nevěrohodné,“ vysvětlila.

Verdikt proto není pravomocný, obžalovaný se ihned v soudní síni odvolal. Státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

Za znásilnění, vydírání, nebezpečné vyhrožování a ublížení na zdraví šesti prostitutek hrozilo Frťalovi od dvou do deseti let. Státní zástupce pro něj požadoval trest v polovině sazby, tedy šest let.

Podle psychiatra a sexuologa Jiřího Hrdličky není Tomáš Frťala duševně nemocný. Odborník u něj nezjistil ani žádnou sexuální deviaci nebo psychózu. Nemá ani složitě strukturovanou osobnost.

„Po požití pervitinu mohl mít schopnost ovládat své jednání sníženou. Možná měl potřebu ukázat děvčatům svoji nadvládu, podrobit si je. Když to řeknu jednoduše, u primitiva lze takové jednání očekávat. Je plně odpovědný za své jednání,“ prohlásil už dříve znalec.

Ženám nabízejícím své tělo na Domažlické třídě v Plzni začal Slovák ubližovat letos na jaře. Jednou z jeho obětí byla Zuzana K.

„Přišel ke mě kolem půlnoci. Dohodli jsme se, že ho budu za pět set korun dvacet minut uspokojovat rukama,“ popsala prostitutka.

Šli k nedalekého baráčku a dvaatřicetiletý Slovák zapnul na mobilu odpočítávání. Když uběhl čas a on nebyl uspokojený, chytil ženu za ruku a táhl ji do lesíka.

„Chtěl, ať mu to udělám bez ochrany. To jsem odmítala, ale on mi vyhrožoval, že mě zmlátí. Říkal, že když budu řvát, praští mě do hlavy. Byli jsme tam asi hodinu a pak mi dal ránu do hlavy. Z kapsy mi vzal peníze. Strčila jsem do něj a utekla pryč,“ vylíčila prostitutka nepříjemné chvíle.

Žena pak ostatní děvčata varovala. „Napadl ještě další holky. Jedna měla monokl. Další mi říkaly, že si je natáčel na mobil a musely dělat to, co jim poručil. Když to nedělaly, mlátil je,“ dodala Zuzana K., která se muže bála natolik, že o něm u soudu vyprávěla z místnosti pro utajené svědky.

Slovák všechna obvinění odmítá. „Měli jsme dobrovolný pohlaví styk,“ prohlásil obžalovaný.

Policisté zadrželi muže, který napadal v Plzni prostitutky (23. dubna 2018)