Soud zrušil zákaz řízení, který muž stejně porušoval. Musí ale žít řádně

Nyní jednašedesátiletý Petr L. stanul před soudem od roku 2014 už několikrát, protože opakovaně porušoval uložený zákaz řízení motorových vozidel a okresní soud ho vždy potrestal tím, že zákaz ještě prodloužil.

Protože ale hříšník jezdil dál, Okresní soud v Klatovech mu naposledy k ročnímu prodloužení zákazu řízení uložil i čtyřměsíční trest vězení s podmínečným odkladem na zkušební dobu jednoho roku.

Muž se však proti rozsudku odvolal a plzeňský krajský soud nedávno učinil překvapivé rozhodnutí, trest v podobě zákazu řízení zrušil. Informoval o tom server Novinky.cz.

Soud přihlédl k tomu, že do obce nejezdí autobus

„Krajský soud došel k závěru, že pokud má být odstraněna příčina páchání trestné činnosti, neměl by být zmíněný trest zákazu činnosti ukládán vůbec. Lze souhlasit s principem, že pokud předchozí tresty nesplnily výchovný účel a neodradily od opakované trestné činnosti, měly by být ukládány přísnější a přísnější,“ stojí v rozhodnutí, které má redakce k dispozici.

Krajský soud ve svém verdiktu, který jak sám uznal, není zcela obvyklý, přihlédl k obtížné situaci obviněného.

V obci, kde žije, chybí zastávka hromadné dopravy, jeho manželka chodí s problémy o berlích a sám obviněný při vstupu do soudní síně táhl jednu nohu za sebou. Než se muž stal starobním důchodcem, byl v invalidním důchodu.

Záleží na obviněném, jak příležitost uchopí

Muž vysvětloval porušování zákazu řízení tím, že vozí manželku do nemocnice a sám byl nemocný se srdcem. Když ho policisté poprvé zastavili, tvrdil, že musel dopravit domů svého syna, kterému ujel autobus. V dalším případě zase uváděl, že musel syna odvézt do zaměstnání, neboť se obával, že když ho neodveze, pracovat nebude.

„Je na místě přerušit neustálý řetězec souvislostí, který vede k opakování trestné činnosti. Pokud bude obviněný shledán zdravotně způsobilým a znovu získá řidičské oprávnění, dalo by se předpokládat, že z neustálého kolotoče příčin a důsledků vystoupí,“ vysvětlil v usnesení předseda odvolacího senátu Pravoslav Polák.

Teď podle něj bude záležet na obviněném, jakým způsobem zmíněnou příležitost uchopí. Pokud se ve zkušební době jednoho roku dopustí přestupku či trestného činu, půjde do vězení. „A to i za situace, kdy by ho měl strávit ve vězeňské nemocnici,“ upozornil Polák.