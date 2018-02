Soud poslal do vazby dva Rumuny obviněné z pašování migrantů

Kamion, v němž dva Rumuni vezli uprchlíky ukryté mezi bednami s nábytkem, dojel v pátek po dálnici D5 až k Ostrovu u Stříbra na Tachovsku. Tam ho zastavili policisté a lidi schované v nákladovém prostoru odhalili. Dnes před 13. hodinou poslal soud řidiče i spolujezdce do vazby.

„Soud rozhodl o vzetí obviněných do vazby ze všech tří zákonných důvodů. Tedy z obavy, že by pokračovali v trestné činnosti, že by mohli ovlivňovat svědky nebo uprchnout,“ uvedla soudkyně Okresního soudu v Tachově Michaela Řezníčková.

Odpoledne bude Okresní soud Plzeň-jih rozhodovat o vazbě také pro rumunského řidiče a jeho krajana z druhého kamionu, který policisté také v pátek odstavili na dálničním odpočívadle na jižním Plzeňsku.

Stíhání obou šoférů a jejich dvou spolujezdců zahájili policisté v neděli. „Byli obviněni ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. V případě uznání viny jim za tento čin může v pravomocném rozhodnutí hrozit až pětiletý trest odnětí svobody,“ uvedla v neděli policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Kamiony s migranty vyjely podle dosavadních zjištění z Rumunska. Pak přes Maďarsko a Slovensko dojely až na západ Čech. Pár desítek kilometrů před hranicí s Německem, kam běženci měli namířeno, jejich cestu ukončili čeští policisté.

Podle informovaného zdroje Rumuni, kteří s kamionem dojeli až na Tachovsko, při dosavadních výsleších trestnou činnost popírali.

Jeden z kamionů, ve kterém byli schovaní běženci (16. února 2018)

VIDEO: Na D5 zadrželi policisté kamion s migranty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie dva kamiony zastavila v pátek večer na dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Jeden u Ostrova u Stříbra u tamního dálničního oddělení policie. V nákladovém prostoru bylo ukryto 28 lidí, z toho devět dětí. Druhý kamion policisté zastavili nedaleko Šlovic kousek za tunelem Valík. V něm se ukrývalo sedm lidí, z toho čtyři děti.

Čeští policisté šli po kamionech najisto. Měli informace od kolegů z Německa, že by právě tyto soupravy mohly cizince převážet.

V neděli odpoledne policisté nejprve odvezli rodiny běženců s dětmi do záchytného zařízení v Bělé-Jezové. Zbylé muže převezli do záchytného zařízení v Balkové na pomezí Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Identitu běženců policie zná, ale tají ji.