Loupež to nebyla, kamarádovi jsem peněženku jen ukradl, tvrdí muž soudu

Halsberger je obžalovaný, že po odchodu z restaurace muže napadl nedaleko čerpací stanice poblíž plzeňského vlakového nádraží. Poškozený vylíčil, že mu Halsberger řekl: „Dej mi dva litry a nic se ti nestane.“

„Dvakrát jsem mu řekl, že tolik peněz u sebe nemám. Pokusil jsem se zachránit útěkem. Doufal jsem, že doběhnu na čerpací stanici, ale asi po padesáti metrech mě zezadu srazil. Asi mi podkopl nohy. Když jsem ležel na zemi, sebral mi peněženku a utekl,“ popsal u soudu muž, který je nejméně o dvě hlavy menší než Halsberger.

Při pádu na zem si způsobil tříštivou zlomeninu ramene, kterou mu v nemocnici operovali. V příštím roce ho čeká další operace, kdy mu po srůstu kostí budou vyndavat dlahy a šrouby.

Dejte mi trest za krádež, ale loupež to nebyla, řekl obžalovaný

Obžalovaný u soudu tvrdil, že žádnou loupež nespáchal. „Nebudu o sobě tvrdit, že jsem svatý. Ale nejsem úplně blbej, abych udělal loupež. Já mu jen vzal peněženku a utekl. Asi se zranil, když za mnou běžel, a upadl. Já jsem dokonce uvažoval o tom, že bych odkýval všechno, co řekl poškozený na policii, abych měl polehčující okolnost. Ale tak to nebylo. Dejte mi přísný trest za krádež, ale loupež to nebyla,“ vypověděl souzený muž, který pochází z Mostecka.

Podle svých slov byl už šestkrát trestaný především za krádeže, dva tresty si odpykal ve vězení. S obětí se seznámil několik týdnů před činem v restauraci. Občas si zavolali a zašli na pivo.

Miloslav Halsberger tvrdí, že ten den byl s poškozeným domluvený, že si od něj půjčí peníze. „Přišel jsem o práci, vyhodili mě z ubytovny. Řekl, že mi půjčí. Když jsem pak od něj peníze chtěl, poslal mě někam,“ popsal.

Proto mu prý sáhl do kapsy, ve které měl muž peněženku, a utekl s ní. „Vzal jsem si jen peníze, peněženku jsem vyhodil. Nezkoumal jsem, jaké karty v ní byly,“ uvedl u soudu obžalovaný. Jeho tvrzení ale zraněný muž odmítá.

Soud bude pokračovat výslechy svědků.