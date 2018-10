Mladík hozený do žumpy dosáhl konečky prstů na víko, otevřít neměl šanci

Obžalovaný, sedmačtyřicetiletý Jaromír Šmídek, všechna obvinění vytrvale odmítá. „Co je mi kladeno za vinu jsem nespáchal,“ tvrdí. V případě prokázání viny mu hrozí trest od 15 let až po doživotí ve vězení.

Podle obžaloby se Šmídek rozhodl zbavit svého známého Dominika P., který proti němu chtěl svědčit. Mladoboleslavská policie od loňského podzimu totiž prověřovala trestní oznámení, že obžalovaný zneužil malou dceru své tehdejší družky.

Znalci konstatovali, že si malá holčička nevymýšlí, když popsala, co od ní obžalovaný vyžadoval.

„Nezjistili jsme u ní bájnou lhavost. Nebylo zjištěno, že by její výpověď byla výplodem fantazie, msty nebo návodu jinou osobou. Když se později dozvěděla o vraždě, trápila se tím. Mělo to až charakter psychických útrap. Také jsme od ní slyšeli, že kdyby tenkrát nic neřekla, k vraždě by nedošlo,“ popsali před soudem experti na dětskou duši. U dívky odhalili posttraumatický stresový syndrom.

Právě kvůli zneužití malé holčičky zemřel podle spisu nepohodlný svědek, který plánoval proti obžalovanému vypovídat. Bezpečnostní kamera z auta zaparkovaného na druhé straně ulice ve vesničce u Mladé Boleslavi zachytila 22. ledna večer, jak Šmídek při chůzi podpíral mátožného Dominika P.

Toho pak naložil na zadní sedadlo auta a odjel s ním. Podle státního zástupce dojeli až do Karlových Varů a tam obžalovaný vhodil jednadvacetiletého muže do septiku u opuštěného domu. Otvor zavřel téměř 50 kilogramů těžkým víkem a nechal tam oběť zemřít.

U soudu zaznělo, že v septik nebyl úplně plný. Hladina dosahovala 120 až 140 centimetrů ode dna. Poklop byl ve výšce 210 centimetrů.

„Poškozený se mohl poklopu dotýkat maximálně konečky prstů. Smrt v tomto případě nebyla rychlá. Z medicínského hlediska lze mluvit o tom, že to pro poškozeného muselo být velmi trýznivé. Smrt nastala udušením z utopení, při ohledání byly zjištěné učebnicové známky utopení,“ uvedl Jiří Hladík, znalec v oblasti soudního lékařství.

Jeho kolegyně Markéta Kulvajtová doplnila, že při topení smrt přichází po pěti až deseti minutách.

Nemá pocity viny, ani sebereflexi, je sebestředný

Znalci v krvi ani moči zemřelého nezjistili žádné známky po alkoholu nebo drogách. Podle nich musel být mladý muž omámený něčím, co má rychlý poločas rozpadu, když jen pár hodin před vhozením do septiku nebyl schopen sám dojít k autu, jak ukázal záznam z bezpečnostní kamery.

Považují za pravděpodobné, že pachatel použil například rajský plyn, který se běžně používá v nemocnicích k narkóze. Ale mohl to být éter, chloroform nebo podobné těkavé látky.

Experti se také domnívají, že muž byl omámen i před vhozením nebo spuštěním do septiku. Jinak by se podle nich bránil.

„Kdyby nebyl ve stavu ovlivnění, jeho, ale třeba ani mě, byste do žumpy nedostal. To by tam spíš skončil útočník. Na těle oběti nebyla žádná zranění svědčící o obraně,“ vysvětlil znalec.

Obžalovaný z vraždy v septiku před soudem (23. října 2018)

Podle psychologů a psychiatrů trpí Šmídek poruchou osobnosti, která je medicínsky neovlivnitelná.

„Neprožívá pocity viny, je sebestředný, sebejistý, má sklony k dramatizaci, nemá empatie k okolí. Agrese je pro něj nástrojem k dosažení svého. To je mimořádně nebezpečné. S pravděpodobností blížící se jistotě je možné konstatovat, že jeho resocializace je mimořádně obtížná,“ uvedla psycholožka Karolína Malá. Psychiatr Václav Fait k tomu dodal, že u obžalovaného zjistil i snížený práh pro propuknutí agrese.

Šmídek všechna obvinění vytrvale popírá. Hájí se tím, že mladého muže vezl tu noc do Karlových Varů, protože mu Dominik P., řekl, že si tam domluví práci.

Soud bude pokračovat v závěru letošního roku.

V septiku u opuštěného domu našli policisté tělo (25. ledna 2018)