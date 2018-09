Nešvindloval jsem, hájí se bývalý šéf pojišťovny obžalovaný z podvodu

Zatímco chirurg Urban všechna obvinění potvrdil jako správná, a soud se jeho výpověďmi zabýval čtyři dny, Cibulka vše odmítá.

„Je nereálné, abych švindloval. Nemohl jsem ovlivňovat ani kontrolní činnost, to bych musel za každým revizním lékařem. To si vůbec nedokážu představit. To by se hodně rychle provalilo. Navíc kontrolní činnost schvaloval odbor v Praze, tahle linie šla zcela mimo mně,“ argumentoval pětašedesátiletý Cibulka.

Bývalý policista Cibulka šéfoval plzeňské pobočce zdravotní pojišťovny bez tří měsíců plných dvacet let.

„V letech 2005 až 2012 předal ředitel Cibulka lékaři osobní údaje části pojištěnců, u nichž pak Urban vykazoval fiktivní zdravotnické výkony,“ uvedla státní zástupkyně Blanka Míková.

„Nic jsem nikomu nedával. O vykazování fiktivní péče jsem nevěděl. Nepřijímal jsem od doktora Urbana žádné obálky s penězi ani žádná majetková plnění,“ prohlásil Cibulka.

Chirurg Urban ale před týdnem u soudu tvrdil, jak šéfovi pojišťovny zpočátku nosil obálku se sto tisíci jednou za čtvrt roku, později každý měsíc a před provalením případu už každý měsíc bylo v obálce dvě stě tisíc korun.

Obžalovaný manažer soudcům vysvětloval velmi dlouze, že nic z toho, za co stojí před soudem, není pravda. Předseda senátu jej několikrát upozornil, aby mluvil hlavně k věcem, které jsou v obžalobě.

„Obsáhle mluvíte o všem kolem. Když se přiblížíte k tomu, co je vám kladeno za vinu, zmíníte se jednou větou,“ upozornil jej předseda senátu.

Cibulka přiznal, že měl na sebe napsaný jeden Urbanův byt v Plzni.

„To bylo koncem roku 2011, když přišel Urban, že nebydlí s manželkou, možná se bude rozvádět a nechce, aby byt v Plzni byl součástí majetkového vyrovnání. Jestli bych ho na sebe napsal. Mně se nechtělo, moje manželka také nic takového nechtěla. Nakonec jsem kývl, byt byl na mě napsaný i na katastru, aby Urbanova žena věřila. Já do něj nechodil, neměl jsem od něj klíče. S Urbanem bylo dohodnuto, že pak po pěti letech byt prodá, aby se z toho neplatila daň,“ předložil soudu Cibulka svoji verzi vlastnictví bytu chirurga Urbana.

Na propojení lékaře s ředitelem pojišťovny upozornil anonym

Podle obžaloby byt dostal od lékaře Urbana, aby kryl vykazovanou fiktivní zdravotní péči.

Podle toho, co zatím ze spisu zaznělo u soudu, mezi pacienty, na které chirurg vykazoval fiktivní výkony zdravotní pojišťovně, byli i bývalí vysoce postavení policisté z kraje.

Na propojení chirurga Urbana se šéfem plzeňské pobočky zdravotní pojišťovny upozornil pisatel anonymního dopisu, který dorazil v dubnu 2012 na ústředí zdravotní pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví.

„Do Plzně pak přijeli dva lidi z Prahy, anonym mi přečetli, ani mi ho nedali do ruky. Podle mě ho nemohl psát nikdo z pobočky pojišťovny. Můj názor je, že pisatelem byl někdo kolem doktora Urbana. Když jsem pak s ním mluvil, zdálo se mi, že o dopisu ví víc. I to, co jsem mu neřekl,“ prohlásil Josef Cibulka u soudu.

Oběma obžalovaným hrozí až deset let vězení a náhrada škody. Krajský soud v Plzni bude kauzu projednávat ještě řadu měsíců.