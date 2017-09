Prostitutka, která bodla bývalého milence, si ve vězení odsedí osm let

12:01 , aktualizováno 12:01

Na osm let do vězení poslal plzeňský krajský soud Slavomíru Ondejkovou, která v hádce několikrát řízla bývalého přítele do obličeje a nakonec ho bodla do krku. Obžalovaná si z osudného večera nic nepamatuje, policisté jí naměřili 2,18 promile alkoholu.