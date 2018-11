Slavnosti svobody zahájí Sabaton. Bude to skvělé, zve na koncert Brodén

„V květnu 1945 bylo české město Plzeň osvobozeno generálem Pattonem. Každý rok si tady tuto událost připomínají. Vždycky jsem se tam chtěl jet podívat. Doufám, že příští rok si všichni užijou, bude to speciální příležitost,“ říká Brodén ve video pozvánce na 4. května, kterou speciálně pro Plzeň natočil.

Formace, která patří ke špičce svého žánru, se na západě Čech představila už několikrát. Toto vystoupení se ale od těch předchozích bude lišit.

Například tím, že písně bude doprovázet český sbor. „Bude to pro nás velmi speciální koncert. Budeme hrát pro skvělé vojenské veterány, kteří cestují ze všech koutů světa, aby se začlenili do průvodu k oslavě osvobození a pro tisíce Čechů, kteří přijíždějí na tento pamětní den, aby to oslavilo s nimi,“ podotýká Joakim Brodén, jehož matka je Češka.

I proto na Čechy nedá dopustit. Velmi rád má i Plzeň. „Z plzeňských vystoupení mám jenom ty nejlepší vzpomínky. Byli jsme tu také na dovolené a vzali jsme sem naše rodiče. Mám tu hlavně několik oblíbených hospod,“ řekl už dříve Joakim Brodén.

Ten na sebe ve vlasti své maminky upozornil před dvěma lety, kdy se dostal do první pětky mezi zpěváky v anketě Český slavík. Při této příležitosti a při mnoha dalších se vždy rád pochlubí českým pasem a tím, že kromě švédského má i české občanství.

„Já nejsem jenom Švéd, ale také Čech,“ prohlašuje hrdě. A na koncertech občas přidá i nějaký český výraz, i když jazyk své matky zrovna moc neovládá.

Slova pochytil zejména jako dítě při pobytech u své české babičky. Při jednom z vystoupení například odrecitoval říkanku Ententyky dva špalíky. Jeho nejoblíbenější výraz je ale zcela jiný. Zní: „Ještě jedno pivo!“ Jeho fandové toto sousloví vyvolávají na konci koncertů, když si přejí přídavek.

A Českou republikou se několikrát inspiroval i při své tvorbě. Kapela Sabaton je známá tím, že její texty ve většině případů vyprávějí o vojenské historii, zejména pak o druhé světové válce.

Na svém kontě má i dvě skladby pojednávající o českých letcích ve službách britského letectva. První z nich je Aces in Exile a vypráví o československých pilotech během bitvy o Británii.

Ještě větší popularitě se hlavně v Česku těší píseň Far from the Fame, jejímž hrdinou je maršál Karel Janoušek, jediný český voják, který měl za druhé světové války v Anglii velící hodnost.

Ve své zemi byl ale dlouho neznámou postavou. I díky jeho významu si komunistický režim dal záležet na tom, aby upadl v zapomnění. I díky švédským muzikantům se ale podařilo zájem o tohoto hrdinu obnovit.

Skupina Sabaton vnikla v roce 1999. Debutové album Primo Victoria vydala v roce 2005. Po něm následovalo dalších sedm studiových desek včetně zatím poslední The Last Stand.