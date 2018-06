Kauza Škodaland definitivně končí. Vrchní soud zastavil stíhání úřednic

Loni osvobodil zaměstnankyně Úřadu městského obvodu Plzeň 3 senát Krajského soudu v Plzni. Státní zástupce teď neuspěl s odvoláním u Vrchního soudu v Praze.

„Ve věci bylo rozhodnuto usnesením o zastavení trestního stíhání,“ uvedla mluvčí vrchního soudu Simona Heranová.

Podle informovaného zdroje je více než pravděpodobné, že ženy zažalují stát a budou chtít finanční náhradu za újmu způsobenou stíháním.

Obžaloba uváděla, že úřednice pochybily před osmi roky při přípravě zakázky na vybudování venkovního bazénu u přehrady České údolí. Za zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinností při správě cizího majetku hrozilo jedné z obžalovaných až 12 let vězení, zbylým dvěma až deset let.

Zdeňka Anýžová, Eva Hubená i Renáta Hádková od počátku vinu odmítaly. „Obviněná Anýžová doporučila radě Městského obvodu Plzeň 3 uzavřít smlouvu o dílo se společností Aqua Varia, i když věděla, že firma nesplňovala podmínky veřejné zakázky a zakázka nebyla připravena v souladu se zákonem,“ zdůvodnil státní zástupce Václav Průcha.

Anýžová považovala za absurdní, že by ovlivňovala výběr zhotovitele. „Oslovovali jsme tehdy pět firem zveřejněných na portálu města. Všechny podklady pro výběrové řízení nám připravovala advokátní kancelář, její zástupce byl i přímo při něm. Že se bude dělat koupací jezírko, rozhodlo vedení obvodu. Šlo o veřejné peníze, rozhodovala nejnižší cena,“ vysvětlovala Anýžová.

Plzeňský krajský soud dospěl loni v říjnu k závěru, že žalovaný skutek nebyl trestným činem. Úřednice podle soudců dělaly jen to, co měly v náplni práce.

„Na soud to působí dojmem, jako by šlo o vyřizování účtů mezi politickými garniturami, které na úřadu odstupovaly a nastupovaly, a odnesly to tyto tři úřednice městského obvodu,“ odůvodnil rozsudek soudce Jan Špeta.

Na přelomu roku obvinila policie v souvislosti s výstavbou Škodalandu bývalého starostu Jiřího Strobacha. Na jaře bylo stíhání zastaveno.