Železnou oponu chránila linie tajných bunkrů, některé se skrývají dodnes

Utajená obrana železné opony v Železné Rudě Volně přístupné naučné stezky trasa Belveder - značená červeně. Výchozím bodem je křižovatka u městského úřadu nedaleko kostela. První kroky vedou po silničce do kopce směrem na Belveder. Má sedm zastávek s osmi naučnými tabulemi, zpřístupněno je na ní šest podzemních objektů. Její konec je u železniční stanice Železná Ruda město. Necelé dva kilometry dlouhá trasa je vhodná pro pěší.

trasa Debrník - značená zeleně. Vede hraničním a zakázaným pásmem, které bylo do konce roku 1989 pro běžné občany zcela nepřístupné. Její součástí je 12 informačních tabulí. Nabízí prohlídku několika objektů poválečného opevnění, je sondou do historie armády a pohraniční stráže na západní hranici. Výchozí bod je stejná křižovatka, jako u trasy Belveder. První stovky metrů jsou ale na opačnou stranu, směrem k hranici s Německem, končí u bývalého hraničního přechodu. Je dlouhá necelých pět kilometrů a vhodná pro pěší i cyklisty, vede jen po zpevněných cestách. Informační materiály s mapkami lze získat v železnorudském infocentru.