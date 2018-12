Přetvařoval se, řekla expartnerka muže souzeného za vraždu v septiku

Podle psychologů a psychiatrů trpí Jaromír Šmídek poruchou osobnosti, která je medicínsky neovlivnitelná.

„Neprožívá pocity viny. Je sebestředný, sebejistý, má sklony k dramatizaci, nemá empatii k okolí. Agrese je pro něj nástrojem k dosažení svého. To je mimořádně nebezpečné. S pravděpodobností blížící se jistotě je možné konstatovat, že jeho resocializace je mimořádně obtížná,“ uvedla psycholožka Karolína Malá.

Psychiatr Václav Fait k tomu dodal, že u obžalovaného zjistil i snížený práh pro propuknutí agrese.

Podobně mluvily na policii i některé přítelkyně souzeného muže. Ta, která s ním žila téměř patnáct let, při vyšetřování uvedla, že to byl muž dvou tváří.

„Na mě ani děti nebyl zlý, ale uměl se přetvařovat. Měl milenky, se mnou jednal, jako bych neměla mozek. Když byl problém, a hrozilo, že se rozejdeme, začal tvrdit, že je těžce nemocný. Vymyslel si, že má leukemii,“ uvedla na policii svědkyně.

Popsala, jak jí chodily SMS, které vypadaly, jako by je psal Šmídkův kamarád, který ji zval nejen na večeři. Pak ve dveřích auta našla obal od telefonní karty, ze které jí tyto zprávy chodily.

Podle státního zástupce letos v lednu unesl sedmačtyřicetiletý Šmídek nepohodlného svědka z Mladoboleslavska, který měl proti němu svědčit v případu zneužívání malé dcery jeho tehdejší družky. Odvezl ho do Karlových Varů a tam ho utopil v žumpě u opuštěného domu.

Znalci konstatovali, že si holčička nevymýšlí, když popsala, co od ní Šmídek vyžadoval. Sexuoložka u něj nezjistila pedofilii.

„Při vyšetření reagoval na zralé ženy a dospívající dívky. Pokud k činu popsaném v obžalobě došlo, s největší pravděpodobností souvisí s jeho osobnostní problematikou, osobnostní psychopatologií, bylo to pro něho náhražkové jednání,“ uvedla znalkyně.



Okamžiky, které předcházely vraždě jednadvacetiletého Dominika P., zachytila 22. ledna večer bezpečnostní kamera v autě zaparkovaném na druhé straně ulice ve vesničce u Mladé Boleslavi. Na záběrech je vidět, jak Šmídek při chůzi podpíral mátožného Dominika P.

Podle dřívějších závěrů znalců musel být Dominik ovlivněný nějakou těkavou látkou, která se z těla rychle vyloučí. Podle nich pachatel pravděpodobně použil například rajský plyn, který se běžně používá v nemocnicích k narkóze. Ale mohl to být éter, chloroform nebo podobné těkavé látky.



Několik desítek hodin po zmizení Dominika P. policisté zatkli Šmídka. Když mu později kolega v práci vyklízel věci ze skříňky, našel tam mimo jiné lahvičku s éterem a několik mobilních telefonů.

V opuštěném domě našli tělo mladého muže (25. ledna 2018)

VIDEO: V opuštěném domě našli policisté tělo mladého muže Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„On měl dieselovou felicii, a tu mu v zimě nechtěla moc startovat. Éterem pomáhal startování,“ popsal na policii kolega souzeného, který o Šmídkovi mluvil jako o lepším kamarádovi.



Na policii vypovídal i o tom, že si společně se Šmídkem vzali půjčku. On měl splácet 10 tisíc, Šmídek dalších 26 tisíc.

„Splátky jsem dával jemu, aby peníze posílal úvěrové společnosti. Když ho zavřeli, zjistil jsem, že na kartě je dluh 61 tisíc korun. Kartu měl u sebe on,“ uvedl svědek.

„Všechno je to vymyšlené od začátku do konce, to s případem nemá nic společného,“ reagoval v soudní síni obžalovaný.

Odmítá, že by omámil a unesl svého známého, a pak ho vhodil do nejméně z poloviny zaplněného septiku u domu na samotě, v němž dříve bydlel.

Zavražděný mladík zažíval těsně před smrtí trýznivé chvíle. V jímce se utopil, protože nedokázal zvednout téměř 50 kilogramů těžký poklop, který pachatel nad ním zavřel. Podle znalce se oběť poklopu dotýkala maximálně konečky prstů, když měla ruce nad hlavou.

Soudní líčení bude dál pokračovat. V případě prokázání viny hrozí Šmídkovi trest od 15 let vězení až po doživotí.

Obžalovaný Jaromír Šmídek u soudu (23. října 2018)