Senior se vloupal do domu zlatníka v Plzni, ukradl šperky za 120 tisíc

Podle kriminalistů se senior vloupal do rodinného domu zlatníka ve čtvrti Roudná 30. října, a to v době od 8.30 do 17 hodin. „Žulovou kostkou rozbil dvojitou skleněnou tabuli okna domu a vnikl dovnitř, odkud odcizil dřevěnou šperkovnici, a poté odešel,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Ve šperkovnici se nacházely cennosti v hodnotě nejméně 120 tisíc korun.

Po pachateli začali kriminalisté okamžitě pátrat a po dvou dnech ho dopadli. „Zahájili jsme trestní stíhání, muž je obviněn z přečinu krádeže a porušování domovní svobody,“ doplnila mluvčí plzeňských policistů Hana Rubášová.

Důvod vloupání a krádeže je zatím nejasný

Důchodci hrozí až pětileté vězení. Podle Hokrové to ale není žádný recidivista. „Za poslední tři roky nebyl trestán, pouze v minulosti za řízení pod vlivem alkoholu,“ vysvětlila Hokrová.

„Co na to říct, byla to blbost. Vím, že to vypadá divně, kór v mém věku. Je ale kolem toho víc věcí,“ řekl serveru Novinky.cz obviněný muž.

Jaký byl důvod krádeže policie zatím nechce sdělit, protože vyšetřování případu ještě pokračuje.

Jeden ze sousedů, který bydlí ve stejné ulici jako obviněný, pro Novinky.cz řekl, že za vším může být problém s alkoholem, nebo mohl seniora dostat do nesnází jeho dospělý syn, kterého policie vyšetřovala kvůli zpronevěře peněz. „Možná mu chtěl pomoct,“ naznačil soused další možné vysvětlení.

K případu se nechtěla vyjadřovat ani rodina poškozeného. Jeho manželka pouze řekla, že s pachatelem ji pojily osobní vazby z dřívější doby.