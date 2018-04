Situaci u silničářů radní neřešili, jejich šéf proto odešel. Teď litují

Na obsazení pozice ředitele Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) je vyhlášeno výběrové řízení. Firma je největší organizací spadající pod Plzeňský kraj. Zaměstnává stovky lidí a provádí akce za stovky milionů.

Pavel Panuška na post generálního ředitele rezignoval v březnu. Příčinou byly spory, které vyvolalo jeho loňské rozhodnutí odvolat z funkce technického ředitele Martina Víta pro ztrátu důvěry.

Ta byla důsledkem toho, že Vít v době Panuškovy dovolené dohodl smlouvy na konzultační a poradenské služby, o kterých Panuška nevěděl.

Zvláštní kauzu odstartoval loni v létě náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (Starostové), když Panuškovi doporučil, aby Víta ve funkci ponechal. To se stalo a Panuška po několik měsících podal rezignaci.

Tvrdil, že s Vítem nemůže dál spolupracovat a stěžoval si, že vedení kraje nechce situaci řešit.

Zastupitelé kraje projednali zprávu kontrolního výboru, který se případem zabýval. Předseda výboru Václav Štekl z KSČM řekl, že se potvrdilo pochybení při uzavírání smluv, které se Panuškovi nelíbily. Příčinu odchodu bývalého generálního ředitele viděl v trvajícím konfliktu s lidmi z vedení kraje.

„Myslím, že došlo k dlouhodobému sporu mezi panen Panuškou a radou kraje,“ uvedl Štekl. Prohlásil, že zásah do personálních kompetencí bývalého šéfa SÚSPK byla chyba. „Osobně si myslím, že se to stát nemělo,“ konstatoval.

Martin Záhoř z ANO tvrdil, že problémem byl nepřiměřený nátlak politiků na Panušku. „Beru to jako zneužití funkce ze strany pana náměstka Čížka,“ prohlásil.

Vadí mi, že jsme se zbavili odborníka, řekl náměstek hejtmana

Pavel Čížek své počínání od počátku zdůvodňoval obavami, že by odvolání ředitele Víta ohrozilo průběh řady rozjetých staveb. „Udělal jsem pouze jediné doporučení generálnímu řediteli, aby vzal zpět pana Víta. To bylo vše,“ uvedl. Čížek už dříve prohlásil, že s takovou záležitostí se manažer může vyrovnat.

Kauza SÚSPK nicméně rozzlobila zástupce ČSSD. „Ještě se mi nestalo, že bych byl s postupem kolegy tak rozezlen. Vadí mi, že jsme se zbavili odborníka a člověka, který dával čtyři roky dohromady SÚS, aby dobře fungovala,“ ozval se náměstek hejtmana Ivo Grüner. Upozorňoval, že nikdy od starostů neslyšel jedinou výhradu k Panuškovi.

„Dopustili jsme, aby z funkce odešel dobrý manažer a slušný člověk,“ tvrdil Václav Votava z ČSSD a kritizoval zásah do personálních pravomocí Panušky.

„Byl nucen spolupracovat s kým nechtěl,“ sdělil. Šárka Chvalová (Starostové a Patrioti) ale tvrdila, že pokud si byl šéf SÚS svým počínáním jistý, měl odvolání podřízeného prosadit.

„Jestliže to byl tak úžasný generální ředitel, jak tvrdíte, měl na výpovědi trvat. Ale ono to není tak, že to byl bůh. Rozhodl se to řešit tak, že odešel,“ řekla Chvalová.

Upozornila, že podle zprávy kontrolního výboru byla zjištěna při činnosti SÚSPK i pochybení ze strany jejího bývalého šéfa. Jednalo se například o to, že některé pracovní pozice byly rušeny, aby byly po několika měsících znovu zřízeny.

Náměstek Grüner naproti tomu zdůrazňoval, že v pravomoci členů rady je pouze jmenovat nebo odvolat generálního ředitele SÚSPK, ale ne mu mluvit do jeho pravomocí.