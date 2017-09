Dobrovolná hasička správně žádala k nehodě vrtulník, zranění přežili

„Zareagovala jako profesionál. S chladnou hlavou vyhodnotila situaci a rozhodla, že je nutné zavolat pro těžce zraněné vrtulník. Kdyby tam byl laik, nemuselo to tak vůbec dopadnout,“ řekla mluvčí rokycanských policistů Hana Kroftová o dvaadvacetileté dobrovolné hasičce ze Zbirohu.

Dopravní nehoda se stala loni 17. září krátce po 18. hodině, kdy pětadvacetiletý řidič BMW s o dva roky mladší přítelkyní a kamarádem dostal na mokré silnici za Zbirohem smyk a zadní část vozu narazila do stromu.

Ke zdemolovanému BMW přijeli jako první dobrovolní hasiči ze Zbiroha.

„Devětadvacetiletý spolujezdec byl venku, na nic si nestěžoval. Řidič ale nekomunikoval a nohy měl zaklíněné pod pedály. Robert Fejt ho vytáhl ven a začali ho s Nikolou Svobodovou ošetřovat,“ popisuje událost velitel zásahu Martin Jedlička. Mezi přední a zadní sedačkou našli sesunutou těžce zraněnou dívku v bezvědomí.

Gentleman silnic Ocenění dostává ten, kdo osobně přispěje k záchraně života nebo jiným způsobem pomůže ostatním při závažné dopravní nehodě. Uděluje se od roku 2004. V Plzeňském kraji jich bylo zatím předáno šest. Sedmé obdržela v pondělí Nikola Svobodová. V rámci České republiky je jubilejním 130. Gentlemanem silnic.

Ta měla nohy zaklíněné pod sedadlem. Hasiči Martin Jedlička s Luďkem Svobodou sedadlo i střechu odstřihli a zraněnou vynesli ven. „Během vyprošťování s námi začala komunikovat. Další z týmu, Jirka Paleček se synem, byli u její hlavy a uklidňovali ji až do předání zdravotníkům,“ vzpomíná velitel zásahu.

Šestice zbirožských hasičů zasahovala na místě havárie zhruba čtvrt hodiny sama. Kvůli bezpečnosti okamžitě uzavřeli silnici z obou stran.

„Když jsem viděla v jakém stavu je řidič a dívka, žádala jsem Martina Jedličku, ať přivolá vysílačkou vrtulník, jinak že nepřežijí,“ říká Nikola Svobodová, studentka příbramské vyšší odborné zdravotnické školy. U obou měla podezření na mnohačetná poranění životně důležitých orgánů.

Pár minut před půl sedmou přijeli profesionální hasiči z Rokycan, vzápětí dorazila první posádka zdravotníků z Hořovic, hned po nich z Rokycan a lékař z Radnic. Poté přiletěl vrtulník z Líní, který odvezl řidiče. Druhý, z Ruzyně, odletěl s jeho přítelkyní. Oba havárii přežili díky správnému rozhodnutí Nikoly a profesionálnímu zásahu zbirožských dobrovolných hasičů.

„Já jsem sice dostala Gentlemana silnic, kterého si vážím, ale je to bez rozdílu zásluha všech, co tam ten den zasahovali,“ uvedla Nikola Svobodová krátce poté, co se stala v pořadí 130. Gentlemanem silnic.

Zbirožští hasiči jsou za svůj zásah vybráni do finále ankety Dobrovolní hasiči roku 2017. O výsledném pořadí hlasuje veřejnost přes internet do 31. října. Vítězové budou vyhlášeni v sobotu 25. listopadu.