Fotopast zachytila v rezervaci v Brdech mladého rysa, přišel ze Šumavy

10:17 , aktualizováno 10:17

Do rezervace Brdy se zřejmě začínají přesouvat rysi ze Šumavy. Fotopast tam zatím zachytila jedno zvíře, ale ochranáři předpokládají, že by se do tiché oblasti mohli přestěhovat další kusy. Na Šumavě je jich totiž dost a šelmy si hledají nová teritoria.