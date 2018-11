Zvládnu to až na letiště, řekl si pilot. Kluzák ale spadl do zahrady

Zkušenému šestapadesátiletému pilotovi, který má na kontě 4 635 letů, tehdy zbývalo do přistání na letišti v Plasích zhruba 500 metrů. Pravou polovinou křídla ale narazil do koruny vzrostlého stromu a stroj spadl.

Zřítil se do zahrady u bytového domu v Rybnici jen pár metrů od pergoly, kde v té době seděli a grilovali jeho obyvatelé. Na místo nehody okamžitě vyjeli hasiči i záchranáři. Pilot však vyvázl bez zranění.

Při nárazu do koruny stromu a následném dopadu na zem se poškodilo křídlo a přední a zadní část trupu sportovního jednomístného kluzáku.

Nehoda se stala 21. dubna. Zkušený pilot tehdy letěl z Plas do Karlových Varů, Sedlčan, Klatov a zpět do Plas.

„Na jednotlivých traťových úsecích byly dobré povětrnostní podmínky. Situace se ale změnila nad Horní Břízou, osm kilometrů od Plas, kdy let začal ovlivňovat vítr ze severu,“ píší v závěrečné zprávě o nehodě specialisté z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN).

Ze záznamů letového zapisovače je patrné, že pilot, místo toho, aby kvůli větru přistál na vhodnou plochu, pokračoval na letiště.

„Když jsem byl v oblasti u Modrého kříže, vypadalo to, že bych to mohl zvládnout do Plas. Měl jsem točit doprava a přistát na poli vedle Kaznějova. Stále jsem ale věřil, že dolétnu na letiště. Až když jsem byl nad Rybnicí, věděl jsem, že je nepřeletím,“ uvedl později pilot.

Dodal, že u posledního domu v Rybnici chtěl přistát na poli. Zachytil ale křídlem o větve a dostal „hodiny“. „Prostě mě to otočilo kolem svislé osy vpravo,“ popsal pilot. Podle odborníků tehdy správně neodhadl vzdálenost od výškové překážky a narazil do ní.

„S ohledem na okolnosti letecké nehody žádná bezpečnostní doporučení nevydáváme,“ stojí v závěrečné zprávě expertů.