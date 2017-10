Za bodnutí Bulhara dostal Rumun pět a půl roku vězení a vyhoštění

Dvaatřicetiletý Mihai Sergiu Sandor byl nejprve obžalovaný z pokusu o vraždu, za což mu hrozilo až osmnáct let vězení. Soudci nakonec čin překvalifikovali na pokus o těžké ublížení na zdraví.

„Lituji toho, co se stalo. V žádném případě jsem nechtěl nikoho zabít. Neměl jsem v úmyslu ani zaútočit. Nic si nepamatuji. Nevím, kvůli čemu se vše stalo. Možná to bylo v sebeobraně. Byl jsem celý od krve, měl jsem rozbitou hlavu,“ prohlásil u soudu obžalovaný, který podle spisu v opilosti bodl o generaci staršího Bulhara a způsobil mu mimo jiné třícentimetrovou ránu v levé části hrudníku.

Do Čech přijel podle svých slov pracovat. Jeho advokát František Grznár v závěrečné řeči připomněl, že s ním v zaměstnání byli spokojení, denní normy plnil nad limit.

Útočník se nemohl dostat do ubytovny, byl opilý

Podle Grznára si obžalovaný v osudný březnový den šel po práci odpočinout na diskotéku, kde se opil (psali jsme zde). Při návratu na ubytovnu se mu nedařilo najít klíčovou dírku u dveří. Snažila se mu pomoci přítelkyně jednoho z ubytovaných.

„V tom stavu, v jakém byl, si neuvědomil, že se k ženě vyjádřil neuctivě. Její přítel začal obžalovaného bít a ten několikrát upadl. Po napadení byl zřejmě dezorientovaný a tak došlo ke strkanici a rvačce s poškozeným. Pak se na scéně objevil nůž, o který se oba muži tahali. Nikdo ze svědků ale nepotvrdil, že by viděl, jak obžalovaný bodl poškozeného,“ argumentoval u soudu advokát, proč by obžalovaný neměl být souzený za pokus o vraždu.

Pobodaným byl dvaapadesátiletý muž křestním jménem Nikolaj z Bulharska. Ten podle svých slov tehdy v kuchyňce sledoval na tabletu seriál, když ho vyrušil hluk před ubytovnou. Šel se podívat, co se děje.

Dostal jsem ránu do zad, řekl u soudu bodnutý muž

„Byl tam obžalovaný opřený hlavou o zeď a byl celý od krve. Nevím, co se tam stalo. Šel jsem zpátky do kuchyňky. Najednou jsem dostal ránu do zad. Padl jsem na zem. Než jsem se zvedl, obžalovaný měl v ruce velký kuchyňský nůž. Něco rumunsky křičel a mával proti mě nožem,“ popsal zraněný muž.

Útočníka chtěl chytit za ruce, ale on ho pořezal. „Pořezal i jednoho ze svých krajanů. Vůbec jsem nevěděl, že mě bodl do hrudníku. Pak jsem si sundal triko, které mi roztrhal. Byl jsem celý od krve. Útočníka drželi další Rumuni, i ty chtěl napadnout,“ vypověděl poškozený. Ránu mu v nemocnici sešili a zůstal v pracovní neschopnosti.

Verdikt plzeňského soudu není pravomocný. Státní zástupce ani obžalovaný se v soudní síni nevyjádřili, zda budou podávat odvolání.

Z letošních třinácti vražd nebo pokusů o ně v Plzeňském kraji se podle zjištění MF DNES pět stalo přímo na ubytovnách .