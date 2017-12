Nejméně pět tisíc lidí z kraje si nevyměnilo propadlý řidičský průkaz

Kdo by čekal, že se od okének úřadu táhnou fronty žadatelů o výměnu průkazu, je na omylu. „Lidé chodí průběžně, ale není jich mnoho. Za měsíc jsme schopní vyřídit dva tisíce průkazů,“ uvedl šéf plzeňského registru vozidel a řidičů Jiří Marek.

Například v úterý dopoledne na magistrátním odboru podalo žádost o nový řidičák jednatřicet lidí, dvaapadesát si přišlo průkaz vyzvednout. Vše se odehrává bez čekání ve frontách. Také v elektronickém systému on-line objednávání na nejbližší dny jsou stále volná místa.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Tomáše Neřolda si do začátku prosince vyměnilo v České republice průkaz asi 60 procent lidí, kterým jeho platnost už skončila nebo skončí v tomto roce.

Karel Baštář z klatovského odboru dopravy odhadl, že situace u nich odpovídá celorepublikovému průměru. „Je pravda, že dost lidí chodí s velkým zpožděním, kdy průkaz mají i půl roku neplatný. Nedá se říct, jestli si průkazy přijdou skutečně všichni vyměnit. Když byly první velké vlny výměn před pěti až deseti lety, asi patnáct procent lidí tehdy vůbec nepřišlo. Řada z nich i kvůli vyššímu věku, protože už nechtěli jezdit. Teď to může být podobné,“ soudí Baštář.

Lidé zjistí většinou náhodně, že mají propadlý řidičák

Na tachovském úřadu žádosti o výměnu průkazů vyřizuje i Radka Fabová. „Lidé chodí, když se objeví zpráva v médiích. Časté bývá, že se o tom s někým baví a při tom zjistí, že se výměna týká i jich. Většinou to zjistí náhodně,“ říká úřednice.

Mnozí lidé si totiž ještě nezvykli na to, že řidičský průkaz už nemá neomezenou platnost, ale platí buď pět, nebo deset let. Na přední straně dokladu je kromě data vydání i termín, do kterého platí. Radka Fabová dodala, že hodně lidí na končící platnost přijde, když žádají o půjčku a řidičák přidají jako druhý doklad při ověřování totožnosti.

Pokuta za řízení s neplatným průkazem vyjde až na dva tisíce

Ministerstvo dopravy upozorňuje, že jízda s neplatným průkazem se může při policejní kontrole prodražit. Motorista, který řídí bez platného dokladu, se vystavuje riziku pokuty. Na místě může zaplatit až dva tisíce korun, ve správním řízení ještě o pětistovku víc.

„Výměna průkazu je bezplatná i v případě, že již pozbyl platnosti. Pro vydání nového je nutné donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičák. Lhůta pro vydání je dvacet dnů. V případě, že řidič využije vydání v expresním termínu do pěti dnů, vyjde ho výměna na pět set korun,“ vysvětlil mluvčí Neřold.

Ministerstvo uvedlo, že od 1. července roku 2018 si žadatelé nebudou muset nosit svoji fotografii, ale stejně jako v případě občanských průkazů budou portrétní snímek pořizovat přímo úředníci při podávání žádosti. Novela také umožní požádat o vydání řidičáku na kterémkoli odboru dopravy obce s rozšířenou působností v republice. Dnes je to možné jen podle místa bydliště.