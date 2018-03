Byla to hra, tvrdí muž, který řízl spoluvězně žiletkou. Soud mu nevěří

Devětačtyřicetiletý Zdeněk Rangl nepřesvědčil soud, že vše bylo jinak, než je v rozsudku. Krajský soud dnes rozhodl, že nepovolí otevření zřejmě nejstaršího případu, jaký se kdy v republice dostal k soudu s žádostí o obnovu procesu.

Případ se stal v srpnu 1988. Zdeněk Rangl, který si tehdy odpykával trest za pokus o vraždu, vzal v cele žiletku a řízl spoluvězně do krku. Ohrožoval s ní ještě jednoho z trestanců, který s nimi byl v jedné cele.

Znalci tehdy řekli, že agresivní útok byl motivovaný snahou vidět cizí krev. Zraněný muž přežil. Ranglovi soudci původní trest prodloužili za tento útok o dalších osm let.

Byl jsem neprávem odsouzen, tvrdil recidivista

Loni recidivista napsal soudu, že útok žiletkou byl jen předem domluvenou hrou se spoluvězni. Tvrdil, že se mu povedlo oklamat i znalce.

„Byl jsem neprávem odsouzen. Nechtěl jsem nikomu ublížit. Jednalo se o sehranou záležitost po domluvě s poškozenými. Chtěl jsem se dostat z věznice do psychiatrické léčebny,“ napsal soudcům v návrhu na povolení obnovy procesu.

Návrh odůvodnil mimo jiné tím, že oba jeho tehdejší spoluvězni teď budou vypovídat jinak, než před téměř třiceti roky.

Svědek řekl, že útok nebyl mezi vězni předem domluvený

Soud je proto nyní znovu předvolal. Muž, kterému Rangl prořízl krk, neměl chuť se vracet ke staré události, nechtěl na ni vzpomínat.

Druhého z tehdejších spoluvězňů dnes soud vyslýchal prostřednictvím videokonference z jednací síně soudu v Ostravě. Svědek Roman Ch. uvedl, že napadení nebylo sehrané. „Žádná dohoda nebyla. Jen jsem věděl, že se Rangl chce dostat do psychiatrické léčebny. Jak toho chtěl docílit, jsem ale nevěděl,“ prohlásil svědek.

Rangl po těchto slovech dával najevo svoji nespokojenost. „To nemá smysl,“ okomentoval výslech svědka.

Žádný další výslech ani nový posudek, řekl soud

Soud pak zamítl žádost Ranglova advokáta o opětovný výslech svědka, který měl po útoku poraněný krk, i vypracování nového psychiatrického posudku.

„Představa, kterou přednesla obhajoba, že budeme nějak svědka nutit, aby vypovídal tak, aby to vyhovovalo představám odsouzeného, není možná. Takto není možné nakládat s důkazy. Je pouze na navrhovateli, jaké důkazy a v jaké kvalitě předkládá a navrhuje, jestli důkazy jsou schopny obstát v řízení o obnově,“ odůvodnil soudce Tomáš Bouček, proč případ neotevře a nepovolí ani opětovný výslech svědka.

Když soud Ranglovi oznámil, že nedoložil žádnou novou skutečnost, ani důkaz, který by odůvodňoval otevření případu, muž to nahlas komentoval. „Bavím se dobře, pane předsedo. Všechno jsem si to vycucal z prstu,“ prohlásil Rangl. Po poradě s advokátem si ponechal čas na případné podání stížnosti proti verdiktu.

Dostal amnestii, trestnou činnost přesto páchal dál

Násilník, který podstatnou část svého života pobýval za mřížemi, dvě své oběti bil kladivem do hlavy, další vrazil do oka ořezanou tužku. Za vraždu nebo pokus o ni byl opakovaně odsouzený, i přesto dostal v roce 1994 dostal prezidentskou milost. Původní trest mu tak byl zkrácen o sedm let.

Po amnestii pobýval téměř dva roky na psychiatrii. Na podzim 1996 ho pustili na svobodu s varováním, že když v následujících sedmi letech poruší zákony, odsedí si sedm let odpuštěných amnestií.

Jenže už v následujícím roce začal Rangl páchat majetkovou trestnou činnost, pak se neúspěšně snažil dostat do cizinecké legie. A cestou zpátky do Čech zavraždil v roce 2000 německého důchodce. Toho ubil sedmi ranami kladivem a ještě jej topil v potoce. Znalci o pachateli prohlásili, že je jen obtížně převychovatelný.

Sedmnáct let za vraždu v Německu si už Rangl odpykal, teď vykonává sedmiletý trest, který mu původně zrušila amnestie.

