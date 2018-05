V Rabštejně nad Střelou mají unikát. Socha Panny Marie hýbe rukama

„Když můžete tělo Páně vyjmout, vložit je do klína statické sochy Panny Marie, a tím vznikne úplně jiná socha, je to něco zcela výjimečného,“ řekla kunsthistorička Klára Vaňáková.

Žena, která pracuje v Praze a do oblasti Rabštejnska si jezdí odpočinout, se před dvěma lety pustila v kostele do většího úklidu. Soše, která na bočním oltáři svatého Martina stála asi od dvacátých let minulého století, nevěnovala příliš pozornosti.

Pak ji upoutala neobvyklá věc. Panna Maria držela v ruce žezlo a zároveň v klíně mrtvé tělo Ježíše Krista.

„Uvědomila jsem si, že tohle je nezvyklá kombinace. Původně jsem si myslela, že tam předchozí správci farnosti třeba jen něco tímto způsobem podepřeli. Pak jsem objevila kovanou přezku. Odepnula jsem tělo Páně. Vzápětí jsem zjistila, že v soše Panny Marie je složitý kloubový systém, pomocí kterého může hýbat rukama a dá se přestavět na Královnu nebe,“ vylíčila Klára Vaňáková.

Proč si téměř sto let tak unikátního díla nikdo nevšiml a socha stála na bočním oltáři? Nálezkyně soudí, že to souviselo s jejím stavem a vzhledem. Podle všeho ji kdysi někdo natřel obyčejnou barvou, která detaily řezby zalila a ukryla.

„Já ji také původně považovala za nevzhledný předmět. Asi byla natřená latexem nebo podobnou barvou, někdo snad fixem nebo něčím podobným maloval oči a ústa. Bylo to hrozné. My jsme nechali nátěr sejmout a při restauraci jí navrátili barvu těla,“ popsala Vaňáková.

Zatím nikdo přesně neví, kdy tahle socha vznikla. Nálezkyně se domnívá, že je dílem řezbáře ze začátku 17. století.

„Žádná podobná socha ale na území republiky není, není tedy s čím srovnávat. Proto si nejsme jistí, zda je z počátku 17. století, nebo mladší o dvě stě let, z 19. století. Osobně si myslím, že blíže realitě je 17. století,“ domnívá se Vaňáková.

Podle ní v 19. století už bylo na našem území hodně řezbářů. Než aby dělali sochu se složitým mechanismem, rovnou by udělali sochy dvě. Na soše jsou ale podle všeho zásahy z pozdějších období.

„Možná byly vyměněné nebo upravené poškozené části mechanismu. Myslím, že původní socha měla jiný účes. Domnívám se, že vlasy Panny Marie byly později přeřezané, že byly v uvozovkách upravené do jiného účesu,“ soudí kunsthistorička.