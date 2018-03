Opustí léčebnu a nemají kam jít. Psychicky nemocným by mohly pomoct obce

Mentálně zaostalý Otík z filmové komedie Vesničko má středisková si získal srdce celého Česka. Podobných lidí mají obce na svých seznamech obyvatel hodně, mezi nimi jsou i psychicky nemocní.

Co s nimi bude, až se začne naplňovat reforma psychiatrické péče, jejímž krédem je omezit počet lidí v ústavech? Starosta Dobřan Martin Sobotka se obává toho, že se z propuštěných stanou bezdomovci.

Aby se to nestalo, měly by za ně převzít odpovědnost i obce a například pro ně budovat sociální byty. Uvedl to Petr Žižka, ředitel Psychiatrické nemocnice Dobřany.

„Bylo by žádoucí, aby za tyto lidi převzala zodpovědnost obec, protože by se měli po propuštění z nemocnice vrátit do regionu,“ připomněl Žižka. „Tam by totiž byli blízko své rodině, chodit by za nimi mohli rodiče, známí, kamarádi, spolužáci. To přispěje k návratu do běžného života,“ připomněl Sobotka.



Dobřany jsou podle něj jednou z mála obcí, kde se budují sociální byty, které by mohly sloužit i psychicky nemocným, kteří odejdou z léčebny a nemají kam jít. Město teď buduje čtyři byty v obecním domě na dobřanském náměstí T. G. M. V druhém obecním domě na náměstí by mělo vzniknout dalších jedenáct bytů.

„Do cílové skupiny patří i lidé s duševním onemocněním, byty v centru jsou pro tyto lidi ideální, protože si všude dojdou pěšky. S psychickou nemocí je totiž spojené to, že nemohou mít řidičák,“ popsal Sobotka.

Výhodou dotace na budování sociálních bytů je podle něj i to, že se z ní opraví obecní domy. Podle starosty by 15 bytů mělo pro Dobřany s více než šesti tisíci obyvateli stačit.

Starosta se obává, že se z pacientů stanou bezdomovci

Reformu psychiatrické péče prý Sobotka sleduje a zdá se mu, že přešlapuje na místě. „Jako laik se obávám toho, že reforma v Česku dopadne jako v Itálii, kde propuštění části lidí z léčeben znamenalo zvýšený počet sebevražd a velký výskyt bezdomovců,“ uvedl Sobotka, který se jako starosta obce, na jejímž území psychiatrická nemocnice je, bojí toho, že nejvíc bezdomovců by pak bylo v Dobřanech a město by nemělo sílu se o ně postarat.

Do obcí, kde se bojí svých psychicky nemocných, vzkazuje, že je to neopodstatněné. „I někteří dobřanští občané část roku pobývají v léčebně a část roku jsou venku. Nikdo se jim neposmívá, nikdo je nepronásleduje, svěří se jim i některé úkoly, protože se počítá s tím, že když o své zdraví pečují a když zrovna mohou, tak pomáhají,“ popsal Sobotka.

Reforma přešlapuje na místě

Podle něj by reforma ideálně měla probíhat tak, že by se kapacita psychiatrické nemocnice zmenšovala a v opuštěných prostorách by mohli najít přechodné útočiště bývalí pacienti.

„Byli by po pod dohledem, měli by blízko do nemocnice, ale chodili by do práce třeba do chráněné dílny. To bohužel dnes není možné. Člověk, který by pracovat mohl, ale zároveň ještě potřebuje lékařskou péči, pracovat nesmí, protože je na nemocenské. Zkrátka nikdo zatím nefinancuje to, že člověk někde bude bydlet, bude si zvykat na samostatný život a bude chodit do práce. Proto si myslím, že reforma přešlapuje na místě,“ popsal Sobotka.

Žižka upozornil i na to, že třeba pacienta se schizofrenií, který je chronik, je zaléčený, dnes žádný domov důchodců nevezme a rodiny je většinou nechtějí.