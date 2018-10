Úchyl, řekla o násilníkovi prostitutka, kterou po sexu udeřil do hlavy

Jen s velkými obtížemi popisují prostitutky nabízející svá těla na plzeňské Domažlické třídě, co všechno letos na jaře prožívaly, když o sexuální služby projevil zájem dvaatřicetiletý Slovák.

Podle obžaloby je bil, znásilňoval i vydíral. Souzený Tomáš Frťala obvinění odmítá.

Jednou z jeho obětí byla i Zuzana K. Ze strachu z obžalovaného vypovídala z jiné místnosti v soudní budově. „Nechci se s ním už setkat, ublížil mi. Když večer usínám, pořád to mám před očima,“ prohlásila Zuzana K.

Podle toho, jak setkání s obžalovaným popisovala, přišel k ní kolem půlnoci. Dohodli se, že ho za pět set korun bude dvacet minut uspokojovat rukama. Šli k nedalekému baráčku, on na mobilu zapnul odpočítávání.

„Když čas uběhl, dělal na mě nátlaky, že jsem ho neuspokojila. Říkala jsem, že je to jeho chyba. Chytil mě za ruku a táhl do lesíka. Chtěl, ať mu to udělám bez ochrany. Odmítala jsem, ale on mi vyhrožoval, že mě zmlátí. Říkal, že když budu řvát, praští mě do hlavy. Byli jsme tam snad hodinu. Pak mi dal ránu do hlavy. Padla jsem. Z kapsy mi vzal těch pět set korun. Podařilo se mi do něj strčit a pak utéct pryč,“ popsala žena z místnosti pro utajené svědky.

Kamarádky, které na Domažlické nabízely stejně jako ona sex za úplatu, podle svých slov varovala, aby si na Slováka s piercingem v nosu dávali pozor.

Svému partnerovi se svědkyně s tím, co prožila, svěřila asi až po třech dnech. Policistům vše nahlásila až v okamžiku, kdy viděla, že násilníka už chytili.

„Zjistila jsem, že napadl ještě další dvě holky. Jedna měla od něj monokl. Další mi říkaly, že si je natáčel na mobil a musely dělat, co jim poručil. Když to nedělaly, tak je mlátil,“ uvedla dnes u soudu Zuzana K.

Tomáš Frťala verzi Zuzany K. odmítá. „Vždyť se mnou jela autem a měli jsme dobrovolný pohlavní styk,“ prohlásil obžalovaný.

To svědkyně striktně odmítla. Obžalovaného do soudní síně počastovala slovy: „Ty úchyláku jeden!“ On neslušná slova pro odpověď také dlouho nehledal.

Podle sexuologa není obžalovaný duševně nemocný

Podobně jako Zuzana K. před soudem vypovídaly i další prostitutky. Také ony v obžalovaném poznaly násilníka, se kterým letos na jaře prožily minuty hrůzy. Jedna dokonce před ním utíkala zcela nahá.

Podle psychiatra a sexuologa Jiřího Hrdličky není obžalovaný duševně nemocný, ani u něj nezjistil žádnou sexuální deviaci nebo psychózu. Konstatoval, že muž nemá složitě strukturovanou osobnost.

„Schopnost ovládat své jednání mohla být nepodstatně snížená, když požil pervitin. Možná měl potřebu ukázat děvčatům svoji nadvládu, podrobit si je. Když to řeknu jednoduše, u primitiva je možné takové jednání očekávat. Je plně odpovědný za své jednání,“ prohlásil znalec.

Podle jeho názoru může mít pervitin u obžalovaného takzvanou odbržďovací schopnost. Pod vlivem drogy může cítit touhu se sexuálně realizovat.

Obžalovaný i nadále zůstává ve vyšetřovací vazbě. Soudkyně doufá, že rozsudek vynese ještě v tomto roce.

Policisté zadrželi muže, který znásilňoval prostitutky (23. dubna 2018)