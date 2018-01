Hodilas tam správný lístek? dobíral si muž svou ženu v Hradčanech u Plzně

V pátek přesně ve 14 hodin členové komise otevřeli volební místnost. Po třech minutách přichází první volič, muž ve středních letech.



„Vždyť jsem tu byl před dvěma týdny, nic se nezměnilo,“ naoko se rozčiluje muž, když členové komise chtějí vidět jeho občanský průkaz, ačkoliv se v obci všichni znají. Dostává obálku a dva hlasovací lístky.

Po chvíli přišel k urně a hodil do ní obálku. Druhý hlasovací lístek před všemi zmačkal do kuličky a odhodil do koše. „Opravdu jsem byl dnes první?“ ujišťoval se, když odcházel.

V prvních dvaceti minutách přišlo ještě dalších šest lidí. Mezi nimi byla i Růžena Krpejšová, která po odvolení prozradila, co rozhodlo o její volbě.

„Ten, komu jsem dala hlas, mě přesvědčil v poslední době při sledování televize Barrandov. Profesor Drahoš tam vůbec nepřišel, to mi od něj přišlo docela neslušné,“ naznačila svoji volbu.

Z povídání s další ženou, která vyšla z volební místnosti, vyplynulo, že ona by si změnu přála. „Když jsem slyšela, co zaznělo při poslední debatě, neměla jsem sílu ji doposlouchat do konce. Ještě, že existují lidé, kteří ověřují pravdivost vyřčených výroků, a výsledky zveřejňují,“ uvedla.

Protože ve volební místnosti mají jen jednu plentu pro úpravu hlasovacích lístků, starší manželé, kteří k volbám dorazili, za ni museli postupně. „Doufám, žes do obálky dala správný lístek,“ dobíral si muž manželku, když odvolila.

„Neboj, vzala jsem si kvůli tomu brýle,“ odvětila mu vzápětí žena. Dvojice podle svých slov neměla s výběrem svého favorita problém. „Rozhodnutí jsme byli už dávno. Debaty nás jen přesvědčily, že jsme se rozhodli správně,“ řekla žena.

Před pěti lety zde vyhrál Zeman

Její muž si posteskl, že mnoho lidí volby stále ignoruje „Proč nechodí? Dřív se nadávalo, že nemohou volit, koho chtějí. Teď se nadává zase, ale k volbám se moc nechodí. Lidi asi nevědí, co chtějí. Nám už to může být v našem věku jedno, ale mladí by měli volit. Oni si hlavně musí vybrat, co je dobré pro jejich budoucnost. Já mám tři děti, a všechny jdou volit. Neříkám jim, koho volíme my. Když přijedou, jen se ptám: Koho si volil?“ shrnul.

Dvě členky komise odpoledne odešly s přenosnou urnou domů za téměř devadesátiletou paní. „Objednala si nás, jako jediná z obce. Říkala, že už na tom zdravotně není dobře, ale volit chce,“ vysvětlily členky komise.

Na rozdíl od pražských Hradčan je v těch u Plzně, které patří pod městečko Chlumčany, především ticho a klid. V první den druhého kola volby ho občas přehlušil štěkot psa nebo jedoucí auto. Voličů je tu zhruba sto.

Před pěti lety - při prvních prezidentských volbách - vyhrál ve druhém kole v Hradčanech na Plzeňsku Miloš Zeman.

Podle Jana Nového z krajského úřadu odvolilo v pátek v kraji za první tři hodiny mezi 25 až 34 procenty voličů.