Prezident Zeman dostal v Nepomuku dřevěný samopal na novináře

Samopal dostal během své dnešní návštěvy Nepomuku. „Je to samopal na novináře,“ upozornil prezident. Samopal má originální nápis „na novináře“ a zásobník, kterou tvoří lahev Becherovky.

„Je to jeden ze tří dárků, které jsem během své návštěvy dostal. Novináři, mohli byste se začít stahovat. Ale nelekejte se, střílet neumím,“ vtipkoval prezident.

Od hejtmana Josefa Bernarda dostal koš s regionálními potravinami, ve Stodu dostal vázu.

Miloš Zeman během své návštěvy kraje vyjádřil také svůj postoj ke spalovně v Chotíkově. „Jednoznačně jsem na straně těch, kteří podporují spalování. Je to moderní trend, který například vede k odstraňování černých skládek. Na druhé straně stojí Děti Země, kteří podali již šest žalob a spalovna není stále zkolaudována,“ řekl k tématu spalovny.

Mluvčí Ovčáček volil s voličským průkazem ve Zbirohu

Hlava státu reagovala i na možnou variantu zřízení krajské firmy, která by zajišťovala linkovou autobusovou dopravu. Prezident připomněl, že kdyby řidiči neustále nevyhlašovali stávku a nežádali zvyšování platů, tak by k tomu nedošlo.

„Je to investice, která se vyplatí pouze dlouhodobě, protože vyžaduje nové autobusy. Jak jsem informován, vozy jsou zastaralé, jejich průměrné stáří je čtrnáct let. Myslím si, že je to dobré opatření, které by mělo při rozumném vedení tohoto podniku zabránit vydírání,“ řekl Zeman.

Také opět vyzval občany k účasti ve volbách do poslanecké sněmovny. Svoji premiéru s voličským průkazem zažil dnes mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, který svůj hlasovací lístek vhodil do urny ve Zbirohu.