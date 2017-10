Zeman míří na západ Čech už popáté, chce vidět spalovnu i vesnici roku

Návštěva Miloše Zemana bude už pátou oficiální cestou do regionu v době, kdy je prezidentem. Ta poslední se odehrála v lednu.

Letos se z některých regionů začala ozývat kritika, že by se na financování poměrně nákladných návštěvách hlavy státu měl podílet Hrad. Někteří polici také upozorňovali, že prezidentovy cesty jsou v podstatě součást kampaně před prezidentskými volbami.

Kam prezident přijede: Středa: Břasy - u has. zbrojnice (16.25 hodin) Čtvrtek: Horšovský Týn - nám. Republiky (12.35 hodin), Stod - za kulturním domem (16 hodin) Pátek: Nepomuk - nám. A. Němejce (12.40 hodin)

To Miloš Zeman odmítal a poukazoval na to, že do regionů jezdí celé funkční období.

Například hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek nicméně nedávno oznámil prezidentské kanceláři, že při plánované návštěvě hlavy státu hejtmanství zaplatí pouze 30 tisíc za oběd nebo večeři s prezidentem. Hrad v reakci na to akci zrušil.

Hejtmanu Plzeňského kraje Josefu Bernardovi by spor o úhradu nákladů na pobyt připadal nedůstojný. „Nejsem koňský handlíř, a když přijde prezident, nechci se dohadovat, jestli to bude stát dvě stě nebo tři sta tisíc,“ uvedl.

Náklady na návštěvy prezidenta hrazené krajem se v Plzeňském regionu v minulosti pohybovaly od zhruba 290 tisíc do více než 400 tisíc korun. Poslední lednová návštěva stála Plzeňský kraj přes 370 tisíc korun.

Zítra Miloš Zeman nejprve zamíří na hejtmanství v Plzni. Pak má v plánu prohlídku spalovny v Chotíkově. Odpoledne se vypraví do Břas, které získaly titul Vesnice roku Plzeňského kraje.

Druhý den návštěvy, ve čtvrtek, se hlava státu setká s občany v Horšovském Týně a ve Stodu.



Poslední den pobytu navštíví Krajské ředitelství Policie ČR v Plzni a přejede na Plzeňsko do Nepomuku.