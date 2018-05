Pacientka se smrtelně zranila při nehodě. Připoutal jsem ji, říká saniťák

„Pacientku jsem v sanitce připoutal, musela se během jízdy sama odpoutat,“ tvrdí jednačtyřicetiletý řidič, který se po tragédii psychicky zhroutil.

„Je to pro mě čerstvá věc, vůbec nedokážu popsat, co se stalo. Je mi hrozně líto pozůstalé rodiny. Paní jsem se snažil pomoc, jel jsem rychle na záchranku. Udělal jsem pro ni všechno, co jsem mohl. Pomáhal jsem s resuscitací lékařce,“ řekl pro FTV Prima nešťastný řidič. Ten se chce pozůstalým omluvit.

„Všichni jsme z toho vyřízení. Jsme slušná rodina, což ale není žádná výmluva,“ dodala matka řidiče.

Řidič nadýchal. Šlo o zbytkový alkohol, vysvětluje

Nehoda se stala v pondělí krátce před pátou hodinou ráno a řidič po nehodě nadýchal. Policisté mu naměřili jedno promile alkoholu. Opakovaná dechová zkouška měla výsledek 0,86 promile. „Muselo jít o zbytkový alkohol,“ vysvětlil řidič.

Policisté tragickou nehodu nadále vyšetřují a šoféra zatím z ničeho neobvinili. Jak došlo ke smrtelnému zranění pacientky prozradí nařízená soudní pitva.

Ženu vezl saniťák do Plzně na dialýzu. Těsně za Kralovicemi mu ale z pravé strany vběhla do cesty srna. Prudce zabrzdil, ale střetu se zvěří už nezabránil.

Při brzdění pacientka vylétla ze sedačky, na které seděla v pravé zadní části sanitky. Uhodila se do hlavy, zůstala v bezvědomí a nedýchala. Řidič se s ní vrátil do asi jeden kilometr vzdálených Kralovic, kde je výjezdové stanoviště záchranné služby.

Chyboval, ženě měl zavolat záchrannou službu

K sanitnímu vozu přispěchala okamžitě lékařka a tým záchranářů. „Ihned zahájili resuscitaci, ta ale byla bohužel neúspěšná,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Martin Brejcha.

Podle něj ale řidič chyboval, když se ženou odjel z místa nehody do výjezdové stanice záchranné služby. „Měl přivolat záchrannou službu a pak poskytnout první pomoc,“ podotkl Brejcha.

Zda tomu tak skutečně bylo, šetří policisté. Nyní vyhodnocují stopy z místa a vyslýchají svědky. Jedním z nich je i druhý pacient, který také jel do Plzně na dialýzu. Seděl vpředu na sedadle spolujezdce a při nehodě se nezranil.

Žena zemřela po nehodě převozové sanitky, nebyla připoutaná (28. 5. 2018)