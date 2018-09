Do kostela v Přešticích se vrátí pátý zvon, mistr ho odlil v Nizozemí

Výrobu Zvonu přátelství vážícího 142 kilogramů Přeštičtí zadali zvonaři Petru Rudolfu Manouškovi, který vytvářel nové zvony i pro Plzeň. Před několika dny už zvon pro Přeštice odlil ve zvonárně v nizozemském Astenu.

„Odhadem budeme potřebovat asi 300 tisíc korun. Je to maximální částka, ve které je i zavěšení zvonu do věže a informační desky ke kostelu. V současné době je na účtu kolem 50 tisíc korun,“ uvedl starosta Karel Naxera.

Zvon přátelství, jak jej místní pojmenovali, má připomínat sto let založení Československa a zároveň čtvrt století partnerství s německým městem Nittenau. Na odlitém zvonu je pás s hvězdičkami, postava svatého Jana Nepomuckého a městské znaky obou partnerských měst.

„Impulz k doplnění zvonu vzešel od našeho rodáka a patriota Jana Nepomuka Mrkvičky. Ten se zasadil také o dostavbu kostela po roce 1989. Na věžích tehdy chyběly měděné kupole, které tam vrtulník usazoval až počátkem 90. let minulého století. Právě Jan Nepomuk Mrkvička byl spoluautorem mnoha publikací o Přešticích a snažil se i o doplnění chybějícího zvonu. To se ale za jeho života nepodařilo. Zemřel před dvěma lety a v závěti odkázal deset tisíc korun právě na nový zvon,“ popsal starosta Naxera jeden z podnětů pro sbírku.

Druhý impulz přišel loni z německého partnerského města. Tamní farníci vybrali na adventním koncertu přeštického sboru v Německu 1 500 eur a poslali je na přeštický kostel. I tyto peníze budou použity na zaplacení zvonu.

Zvonař Manoušek vzpomíná, jak byl s Janem Mrkvičkou dlouhodobě v kontaktu a místní patriot měl radost, když zvony na věži podstoupily renovaci. „Pořád nosil v hlavě, že by bylo krásné doplnit chybějící zvon. Teď se to podaří. Těší mne, že je to zvon s příběhem a také s tajemstvím,“ řekl Manoušek.

Zvony přeštického kostela Hraníček z roku 1438

Nový zvon z roku 1824

Starý zvon z roku 1497

Umíráček z roku 1943 Vedle Starého zvonu visel ještě jeden zvon. Kromě Starého zvonu byly všechny v roce 1942 zrekvírovány pro válečné účely. Zvony Hraníček a Nový se podařilo zachránit a v roce 1945 se vrátily na věž. Na volné místo v sestavě bude usazen právě odlitý zvon Svatý Jan Nepomucký - Zvon přátelství.

Tím tajemstvím je malá mrkvička, která je na zvonu u nohy svatého Jana Nepomuckého. „Je to připomínka asi nejdůležitějšího z iniciátorů obnovy zvonu, pana Mrkvičky. Povedlo se to s vědomím a souhlasem přeštického děkana, který schvaloval konečný vzhled zvonu,“ prozradil starosta Karel Naxera.

Manoušek k tomu dodal, že podobné tajenky na zvonech má rád. „Myslím, že by nebylo vůči historii fér, kdyby se zapomnělo, kdo byl takovým neúnavným iniciátorem, aby se zvon na věž vrátil. Vím, že pan Mrkvička by nic takového nepožadoval, že by nejraději zůstal v pozadí. Proto jsme zvolili takovou skrytou formu, aby zasvěcení pochopili, a ostatní mohou dumat,“ usmál se zvonař Petr Rudolf Manoušek.

Město plánuje, že dárci, kteří na zvon přispějí minimálně tisíci korunami, v budoucnu dostanou pamětní plaketu. Částku, která se nevybere, doplatí město Přeštice, možná i s pomocí partnerského města Nittenau.